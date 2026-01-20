Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Ντόνλαντ Τραμπ: «Αν δεν ήμουν εγώ το ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή» – Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 20:00 στον Λευκό Οίκο

«Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας»

POLITICO POOL
DEBATER NEWSROOM

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο θα παραχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στις 13.00 τοπική ώρα, (20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική προεδρία.

Παράλληλα, με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος, αφού εξαπέλυσε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, με ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!!!», πρόσθεσε.

Ουκρανία: 600.000 κάτοικοι έχουν φύγει από το Κίεβο από τις 9 Ιανουαρίου μετά τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 600.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την έκκλησή του στις 9 Ιανουαρίου να εκκενωθεί προσωρινά το Κίεβο, καθώς τα μισά κτίρια δεν έχουν θέρμανση μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα. Τη χθεσινή νύχτα, της Δευτέρας προς Τρίτη, ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές άφησαν […]

