Ντόνλαντ Τραμπ: «Αν δεν ήμουν εγώ το ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή» – Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 20:00 στον Λευκό Οίκο

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο θα παραχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στις 13.00 τοπική ώρα, (20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική προεδρία.

Παράλληλα, με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος, αφού εξαπέλυσε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, με ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!!!», πρόσθεσε.