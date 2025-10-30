Ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση των δασμών στην Κίνα μετά τη συνάντηση με Σι στη Νότια Κορέα

Την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από έξι χρόνια πραγματοποίησαν στη Νότια Κορέα οι Πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και να βάλουν τέλος σε έναν πολύμηνο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην επίλυση των διαφορών που έχουν προκύψει από τον εμπορικό ανταγωνισμό, ενώ και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν αμοιβαία αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας.

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, από το Air Force One, για τη συνάντηση διάρκειας 1 ώρας και 40 λεπτών, που ολοκληρώθηκε με χειραψία. «Από 0 ένα ως 10, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από το 57% στο 47%, Ειδικότερα για τη φαιντανύλη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα μειώσει τους δασμούς στο 10% από 20%.

ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσκεψη τον Απρίλιο στο Πεκίνο. Σε αντάλλαγμα, το Πεκίνο θα «εργαστεί σκληρά για να σταματήσει τη φαιντανύλη» και θα ξαναρχίσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων γεωργικών προϊόντων.

«Θα συνεργαστούμε για την ειρήνευση στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε σε συμφωνία ενός έτους με προοπτική διεύρυνσης σχετικά με τις σπάνιες γαίες. «Το ζήτημα των σπάνιων γαιών έχει επιλυθεί», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ετήσια συμφωνία που θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

«Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη. Είστε ενθουσιώδης για την επίλυση των κρίσιμων περιφερειακών ζητημάτων», ήταν η φράση του Κινέζου προέδρου.

Την ώρα που οι δύο ηγέτες κάθισαν για να αρχίσουν τις συνομιλίες τους, ο Σι είπε στον Τραμπ μέσω διερμηνέα ότι είναι φυσικό για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να έχουν διαφωνίες από καιρό σε καιρό.

«Πριν από μερικές μέρες… οι ομάδες μας συμφώνησαν σε βασικά σημεία για την αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών μας και σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο… Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Σι, ο οποίος έδωσε εύσημα στον Αμερικανό ομολογό του για την ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, για την οποία ο Τραμπ τόνισε ότι η εκεχειρία ισχύει ξανά στη Γάζα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ εξέφρασε επανειλημμένα την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με τον Σι, αν και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών.

Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των οικονομικών ομάδων των δύο χωρών, που είχαν διεξαχθεί προηγουμένως στη Μαλαισία, είχαν ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα, με τη συμφωνία σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο.

Ωστόσο, η τελική συμφωνία εξαρτάται από τις πολιτικές αποφάσεις των δύο ηγετών, κάτι που καθιστά την παρούσα συνάντηση καθοριστική για την πορεία των εμπορικών σχέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει άμεσα τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων.

Στο μήνυμά του ανέφερε ότι διέταξε το Πεντάγωνο να επαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές σε «ισότιμη βάση» με τις δοκιμές άλλων χωρών, με την εκκίνηση να γίνεται «άμεσα».