Γκίλφοϊλ: «Ήξερε ότι θα την αποπέμψουν όταν υποδέχθηκε τον Ρούμπιο» – Νέες αποκαλύψεις

Νέες πληροφορίες για το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έρχονται στο φως, με τη δημοσιογράφο της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, να υποστηρίζει ότι η Αμερικανίδα διπλωμάτης γνώριζε ήδη από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα πως είχε δρομολογηθεί η αποχώρησή της.

Η δημοσιογράφος, η οποία έθεσε την ερώτηση στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου που οδήγησε στη δημόσια ανακοίνωση για την παραίτηση της Γκίλφοϊλ, μίλησε στην ΕΡΤ για τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει, τις καταγγελίες που έφτασαν στα χέρια της και όσα συνέβαιναν πίσω από τις επίσημες εμφανίσεις.

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«Τον αγκάλιασε, αλλά γνώριζε ότι θα την απέπεμπαν»

Η Ελίνα Σιράζ αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι εικόνες από την άφιξή του είχαν δείξει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να τον υποδέχεται θερμά, με αγκαλιές και χαμόγελα.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η δημοσιογράφος, η εικόνα αυτή δεν αντανακλούσε όσα συνέβαιναν στο παρασκήνιο.

«Τον αγκάλιασε, ένιωθε δυνατή, σίγουρη, αλλά άνθρωποι στο παρασκήνιο μου είπαν ότι γνώριζε ότι θα την απέπεμπαν», δήλωσε στην ΕΡΤ.

Η Σιράζ ανέφερε ακόμη ότι η απόφαση για την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ ελήφθη μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Πρόκειται για πληροφορίες που η ίδια αποδίδει στις πηγές της και όχι για επίσημη επιβεβαίωση του χρόνου κατά τον οποίο ενημερώθηκε η πρώην πρέσβειρα.

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«Είχα τόσο πολύ υλικό που δεν ήξερα τι να το κάνω»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ανέφερε η δημοσιογράφος σχετικά με τις πληροφορίες που συγκέντρωνε για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ίδια, είχε δεχθεί επικοινωνίες από πολλά πρόσωπα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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«Πολλοί άνθρωποι βγήκαν μπροστά, πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ», ανέφερε, περιγράφοντας τον μεγάλο όγκο γραπτού και ηχητικού υλικού που της είχε αποσταλεί.

Η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι οι πληροφορίες αυτές αποτύπωναν δυσαρέσκεια ακόμη και σε διπλωματικούς κύκλους.

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Ωστόσο, δεν δημοσιοποίησε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνέντευξης το σύνολο του υλικού που επικαλέστηκε, ώστε να είναι δυνατή η ανεξάρτητη αξιολόγηση κάθε καταγγελίας.

Η ερώτηση που προκάλεσε την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Η Ελίνα Σιράζ περιέγραψε και τη στιγμή κατά την οποία απηύθυνε ερώτηση στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος της Γκίλφοϊλ.

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Όπως εξήγησε, σκοπός της ήταν να διαπιστώσει εάν η αμερικανική κυβέρνηση σχεδίαζε κάποια ενέργεια.

Δεν περίμενε, ωστόσο, ότι η απάντηση θα περιλάμβανε την ανακοίνωση πως είχε ήδη ζητηθεί από την πρέσβειρα να υποβάλει την παραίτησή της.

Στις 13 Οκτωβρίου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε δημοσίως ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Σιράζ περιέγραψε την εξέλιξη ως μια υπόθεση που διογκώθηκε πολύ γρήγορα, με τις διαδοχικές αποκαλύψεις να οδηγούν τελικά στην απομάκρυνσή της.

Τι είπε για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, στον οποίο έθεσε επίσης ερώτηση για την υπόθεση.

Κατά την εκτίμησή της, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, αποφεύγοντας να επεκταθεί στη σχέση που είχε η Γκίλφοϊλ με την οικογένειά του μέσω του γιου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει δημοσίως τη δυσαρέσκειά του για τα δημοσιεύματα σχετικά με την Αμερικανίδα διπλωμάτη, ενώ στη συνέχεια ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε το αίτημα παραίτησης.

Η Γκίλφοϊλ, από την πλευρά της, έχει απορρίψει τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Ποιος αναλαμβάνει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Μετά τις εξελίξεις, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ (Joshua Huck).

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ο μόνιμος διάδοχος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διερεύνησης των καταγγελιών που έχουν δημοσιοποιηθεί. Η ύπαρξη δημοσιευμάτων και ισχυρισμών δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παρατυπιών.

Η Ελίνα Σιράζ εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Το βέβαιο είναι ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις προσθέτουν μια νέα διάσταση στην υπόθεση: ενώ η Γκίλφοϊλ εμφανιζόταν δημοσίως στο πλευρό του Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τις πηγές της δημοσιογράφου, γνώριζε ήδη ότι η παραμονή της στην Αθήνα πλησίαζε στο τέλος της.