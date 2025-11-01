Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα θα παραβρεθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί σήμερα (1/11, 19:00) στα εγκαίνια του νέου Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Χθες, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου εξέπεμψε ένα ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.

Στην αντιφώνησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε προς τα μέλη της Σιναΐτικης Αδελφότητας το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και αρωγός τους για τη διαφύλαξη στην αιωνιότητα του ιδιαίτερου και ξεχωριστού καθεστώτος που μας κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας. Χαρακτήρισε «εθνικό καθήκον» και εύλογο χρέος μας κάθε βοήθεια προς εκείνους που κρατούν τις παραδόσεις μας στην εσχατιά της χερσονήσου του Σινά.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική και η αιγυπτιακή Πολιτεία έχουν ανοίξει τον δρόμο να διατηρηθούν στο διηνεκές ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής, τα δικαιώματά της, και η προστασία των μοναχών. Προσέθεσε επίσης ότι οι συμφωνημένες κατευθύνσεις και αρχές ασφαλώς και θα τεθούν υπόψη της Σιναΐτικης Αδελφότητας, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.

80 επίσημες αντιπροσωπείες στην τελετή για το νέο μουσείο

Έπειτα από εντατικές προετοιμασίες και πολλές αναβολές, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, εγκαινιάζεται σήμερα με λαμπρότητα στο Κάιρο, στο πλαίσιο μιας πολυδιαφημισμένης εκδήλωσης με στόχο να προβληθούν τα επιτεύγματα της χώρας και να τονωθεί ο τουρισμός.

Η περιοχή γύρω από το μουσείο, που βρίσκεται κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, έχει αποκλειστεί από το πρωί ενόψει της τελετής των εγκαινίων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες αναμένονται για την τελετή, από τις οποίες «40 θα έχουν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων», ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ως προοίμιο του σημερινού θεάματος, η κολοσσιαία πρόσοψη του μουσείου, που βρίσκεται σε μια πλαγιά με θέα στο οροπέδιο της Γκίζας και τις πυραμίδες της, φωτίστηκε τις τελευταίες νύχτες.

Αυτό το μνημειώδες μουσείο που εκτείνεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, στοίχισε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και απαίτησε τιτάνια έργα είκοσι ετών, τα οποία υποστήριξε οικονομικά και τεχνικά η Ιαπωνία.

Κορυφαίο έκθεμα του νέου μουσείου: ο θησαυρός του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 σε έναν ασύλητο τάφο της Κοιλάδας των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, μαζί με τα σχεδόν 5.000 κτερίσματά του που συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο.

Συνολικά, στο GEM στεγάζονται περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, τα μισά από τα οποία θα εκτεθούν, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο αφιερωμένη σε έναν μόνο πολιτισμό, ο οποίος έχει δει τριάντα δυναστείες να έρχονται και να παρέρχονται σε πάνω από 5.000 χρόνια ιστορίας.

Όταν το μουσείο ανοίξει για το κοινό την Τρίτη, τους επισκέπτες θα υποδέχεται στο τεράστιο αίθριο το πιο μνημειώδες άγαλμα του μουσείου – 83 τόνοι γρανίτη, ύψους έντεκα μέτρων – που αναπαριστά τον Ραμσή Β΄, τον Φαραώ που βασίλευσε στην Αίγυπτο για 66 χρόνια πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Το GEM διαθέτει καθηλωτικές γκαλερί, φωτισμό ακριβείας, εκθέσεις εικονικής πραγματικότητας, ακόμη και ένα παιδικό μουσείο. Οι λάτρεις της αρχαιολογίας θα μπορούν να παρακολουθήσουν, μέσα από ένα γυάλινο παράθυρο, το έργο του εργαστηρίου συντήρησης για την αποκατάσταση ενός “ηλιακού σκάφους” 4.500 ετών, το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο σκάφος που έχει ανακαλυφθεί στην Αίγυπτο, το οποίο πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε για τον φαραώ Χέοπα για το ταξίδι του στον άλλο κόσμο.