Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Amazon για μια «εχθρική και πολιτική ενέργεια», καθώς ο αμερικανικός κολοσσός εμπορίου φέρεται να σκοπεύει να δείχνει στον ιστότοπό του την επιβάρυνση στις τιμές προϊόντων που προσφέρει στην πλατφόρμα του από τους αμερικανικούς δασμούς.

O ιστότοπος Punchbowl News σε δημοσίευμά του ανέφερε ότι η εταιρεία του Τζεφ Μπέζος αναμένεται να δείχνει παράλληλα με την τιμή πώλησης, το μέρος της τιμής που προκύπτει από τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους κύριους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

«Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ στη καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι αυτό γίνεται «επειδή η Amazon έχει υπογράψει συνεργασία με μια κινεζική οντότητα προπαγάνδας».

Στη συνέντευξη Τύπου η Λέβιτ έδειξε αντίγραφο ενός άρθρου του Reuters του Δεκεμβρίου 2021, στο οποίο τονίζουν ότι η Amazon συνεργαζόταν με τις κινεζικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πύλης ειδικά αφιερωμένης σε βιβλία μελών της κινεζικής κυβέρνησης, κυρίως του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

BREAKING: The White House completely loses it over Amazon announcing that they will put a “tariff price” next to every item they sell, depicting how much of the price of that good is the result of Trump’s tariffs.



Karoline Leavitt says “This is a hostile and political act by… pic.twitter.com/fzo0TpqQhN