Ο Μακρόν, ο Αφρικανός ηγέτης και ένα «πραξικόπημα»

Για να δείξει την «παρεκτροπή» των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δεν κατάφερε να πείσει το Facebook να αποσύρει μια ψευδή είδηση περί πραξικοπήματος στο… Παρίσι, που αιφνιδίασε έναν Αφρικανό ομόλογό του.

«Την Κυριακή, ένας Αφρικανός συνάδελφός μου μου έστειλε ένα μήνυμα: Αγαπητέ πρόεδρε, τι συμβαίνει σε εσάς; Ανησυχώ πολύ», αφηγήθηκε στη συζήτηση που είχε στη Μασσαλία με αναγνώστες της τοπικής εφημερίδας La Provence με αντικείμενο το ρυθμιστικό πλαίσιο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Βλέπουμε μια δημοσιογράφο δίπλα στο Ελιζέ (το προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας) που λέει ότι έγινε πραξικόπημα στη Γαλλία, ένας συνταγματάρχης ανέλαβε την εξουσία και άλλα τέτοια», συνέχισε ο Μακρόν, επικαλούμενος πάντα την αφήγηση του Αφρικανού ηγέτη.

«Πεθάναμε στα γέλια. Δώδεκα εκατομμύρια θεάσεις!» είχε αυτή η ανάρτηση, είπε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε από τους συνεργάτες του να επικοινωνήσουν με το Facebook για να αποσυρθεί αυτή η ψευδής πληροφορία.

Η πλατφόρμα Pharos, το πόρταλ του υπουργείου Εσωτερικών όπου καταγράφεται το αθέμιτο περιεχόμενο του διαδικτύου, επικοινώνησε όντως με τον ιστότοπο, αλλά η απάντηση ήταν απογοητευτική: Η ανάρτηση «δεν αντιβαίνει στους κανονισμούς χρήσης» και το Facebook αρνήθηκε να την διαγράψει. Ακόμη και ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανυπεράσπιστος απέναντι στις πλατφόρμες, ειρωνεύτηκε ο Μακρόν.

«Έχω την τάση να νομίζω ότι διαθέτω περισσότερα μέσα πίεσης από τον καθένα. Σε κάθε περίπτωση, ίσως είναι πιο απλό να τους πείσω ότι είναι σοβαρό, εάν καλέσω εγώ. Αλλά δεν λειτούργησε», σχολίασε.