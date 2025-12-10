Εμανουέλ Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Τραμπ και Στάρμερ, Μερτς

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με την Ουκρανία, «σε μια προσπάθεια να σημειωθεί πρόοδος».

Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε 40 λεπτά, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συμμετείχαν επίσης στη συνομιλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων στο AFP.

Να θυμίσουμε, ότι Ευρωπαίοι ηγέτες συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ , πρόκειται να συναντηθούν στο Βερολίνο τη Δευτέρα για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters δύο διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον όρο της ανωνυμίας. Τουλάχιστον δώδεκα ηγέτες, όλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας, αναμένεται να παραστούν, δήλωσαν οι διπλωμάτες την Τετάρτη.