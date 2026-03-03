Ο IDF προελαύνει στον νότιο Λίβανο και βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Νέα ιρανικά πλήγματα κατά του Ισραήλ

Με αγωνία παρακολουθεί ο πλανήτης τα όσα συμβαίνουν εδώ και τέσσερις ημέρες στη Μέση Ανατολή, όπου οι συγκρούσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται.

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, την εξόντωση του Χαμενεΐ, τα αντίποινα της Τεχεράνης κα τα πλήγματα της Χεζμπολάχ, η σύρραξη έχει γενικευθεί σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις συνέπειες να είναι απρόβλεπτες.

Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει ταυτόχρονα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, ενώ από νωρίς το πρωί ο στρατός προελαύνει στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός προελαύνει στον Λίβανο

Νέα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν σήμερα στο στόχαστρο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ani) του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έθεσε στο στόχαστρο πολλούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό». Το Ani διευκρίνισε πως η «σειρά σφοδρών πληγμάτων προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια». Σε εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) στήλη πυκνού καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό πάνω από τον τομέα που στοχοθετήθηκε.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι δημιουργεί μία «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο, λίγο μετά την εξουσιοδότηση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς στους στρατιώτες να αναπτυχθούν σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

«Η Βόρεια Διοίκηση προωθήθηκε, πήρε τον έλεγχο υψωμάτων και δημιουργεί αυτή την ώρα μια ουδέτερη ζώνη, όπως το είχαμε υποσχεθεί, ανάμεσα στον πληθυσμό μας και κάθε απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στην τηλεόραση.

Νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χερσαία διείσδυση σε μία ζώνη στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο.

Η χερσαία διείσδυση πραγματοποιήθηκε «στο ύψος της Κφαρ Κίλα και της κοιλάδας Χιάμ», σε μεθοριακές ζώνες του Ισραήλ, διευκρίνισε αυτή η λιβανική πηγή που ζήτησε ανωνυμία.

Οι IDF αναφέρουν ότι στρατεύματα έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία κοντά στα σύνορα σε αυτό που χαρακτήρισε ως «αμυντική στάση» κατά της Χεζμπολάχ.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τη Βηρυτό:

Επίσης, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, αναφέροντας ότι στόχος ήταν «διοικητές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλήγμα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου θα δοθούν στη συνέχεια.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει απειλές για εκκένωση δεκάδων πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους 59 χωριών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι σύντομα θα αναλάβει δράση κατά αυτών που χαρακτήρισε ως δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

«Δεν είναι μια χερσαία επιχείρηση. Είναι ένα τακτικό μέτρο (…) που προορίζεται για να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους του ξένου Τύπου ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, διεθνής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε επίσης ότι ανέθεσε στον στρατό να «πάρει τον έλεγχο» νέων θέσεων στο Λίβανο.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ αναθέσαμε στον ισραηλινό στρατό να προωθηθεί και να πάρει τον έλεγχο επιπλέον στρατηγικών θέσεων στον Λίβανο ώστε να εμποδισθούν οι επιθέσεις εναντίον μεθοριακών ισραηλινών οικισμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε τρεις στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ «ως απάντηση» στα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Λίβανο, κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού που αποτελούν το προπύργιό της.

Αν ο εχθρός θέλει ανοιχτό πόλεμο, ας είναι ανοιχτός πόλεμος, διεμήνυσε από την πλευρά του αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, την ώρα που οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στα νότια της χώρας.

Στη σκιά των νέων χερσαίων επιχειρήσεων των IDF στον νότο, ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν επισήμανε πάντως ότι η απόφαση της χώρας να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ είναι «κυριαρχική και τελική».

Νέες επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους κατά του Ισραήλ

Λίγο νωρίτερα, ο IDF ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν και πάλι πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Η προηγούμενη επίθεση με πυραύλους του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές σε κτίρια στην Πετάχ Τίκβα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ήχησαν ξανά σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ εν μέσω πυραυλικής επίθεσης από τον Λίβανο.

Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται σε αρκετές κοινότητες στο Galilee Panhandle και στα Υψίπεδα του Γκολάν.

«Έχουμε προετοιμαστεί για γενικό εύρος εβδομάδων» λέει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έχει προετοιμαστεί για εκστρατεία εναντίον του Ιράν που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, αλλά είναι απίθανο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους εκπρόσωπός του.

«Έχουμε προετοιμαστεί για γενικό εύρος εβδομάδων», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι σε διαδικτυακή ενημέρωση, κατά την οποία σημείωσε ότι η διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας θα μπορούσε να αλλάξει, ανάλογα με τις εξελίξεις και χαρακτήρισε θετική την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής.

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα μπορούσε να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, ο Σοσάνι απάντησε ότι αυτό είναι απίθανο.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ πιθανό προς το παρόν για τις ισραηλινές δυνάμεις. Δεν υπάρχει κάποια πρακτική ιδέα προς το παρόν που να γνωρίζω», σημείωσε.

Πλήγματα κατά της ιρανικής προεδρίας

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα κατά της ιρανικής προεδρίας και των γραφείων του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο του πολέμου που ξεκίνησε το Σάββατο εναντίον του Ιράν.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ “η ισραηλινή (πολεμική) αεροπορία έπληξε και διέλυσε εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στο συγκρότημα της ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης”, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

“Πολλά πυρομαχικά ρίφθηκαν στα γραφεία της προεδρίας και το κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας”, του οποίου ηγείται ο Αλί Λαριτζανί, πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους.

Νέες ιρανικές επιθέσεις σε Ισραήλ και Κατάρ

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα από την πλευρά του ότι εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ.

“Τα καταστροφικά μαχητικά drones των χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων του στρατού (…) στοχοθέτησαν στρατιωτικές ζώνες του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) στα κατεχόμενα εδάφη, όπως και τις βάσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ”, ανέφεραν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Shargh.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ξεκαθάρισε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πως η χώρα του δεν ενημερώθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις, προσθέτοντας πως παρά τις προκλήσεις, το Κατάρ παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί με σθένος σε κάθε απειλή και ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση.

«Η χώρα μας δεν ειδοποιήθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας την έλλειψη επικοινωνίας από την πλευρά της Τεχεράνης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι τα ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν χθες παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ παρά τις προειδοποιήσεις που τους είχαν δοθεί. «Τα ιρανικά αεροσκάφη κατευθύνονταν προς την Ντόχα πριν στοχοποιηθούν», πρόσθεσε ο αλ-Ανσάρι, ενώ σημείωσε πως η χώρα του συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των μελών του πληρώματος των αεροσκαφών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε, ακόμα, ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για μέλη της Μοσάντ που δραστηριοποιούνται κρυφά στη χώρα.

«Το απόθεμά μας σε πυραύλους αναχαίτισης δεν έχει εξαντληθεί και έχουμε αρκετούς για να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη απειλή» σημείωσε επίσης ο αλ-Ανσάρι.

Σειρήνες στην πόλη του Κουβέιτ

Σειρήνες ηχούν στην πόλη του Κουβέιτ. Είχε προηγηθεί καταδίκη «με τον πιο έντονο τρόπο» από το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ της επίθεσης κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα.

Εκρήξεις σε Ντόχα, Κατάρ, Μπαχρέιν

Παράλληλα εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στις πρωτεύουσες Ντόχα του Κατάρ και Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά γειτονικών χωρών του στον Κόλπο.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στη Μανάμα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς “το κοντινότερο ασφαλές σημείο”. Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη Ντόχα.

Το Κατάρ δηλώνει ότι απέτρεψε ιρανικές επιθέσεις στο αεροδρόμιό του

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα και ότι δεν βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με το Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα των ιρανικών αντιποίνων στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

“Υπήρξαν απόπειρες επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ, αποτράπηκαν όλες (…) Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τα αμυντικά μας μέτρα και κανένας από αυτούς δεν έφτασε στο αεροδρόμιο”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα κατά την οποία πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν βρίσκεται πια σε επικοινωνία με το Ιράν από τότε που ξεκίνησαν τα πλήγματα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε εξάλλου ότι οι στόχοι του Ιράν δεν περιορίζονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιελάμβαναν όλη την επικράτεια του Κατάρ.

Παράλληλα η εταιρεία QatarΕnergy ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή κάποιων προϊόντων επομένου παραγωγικού σταδίου στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων ουρίας, πολυμερών, μεθανόλης, αλουμινίου και λοιπών προϊόντων.

Δύο αμερικανικές πρεσβείες κλειστές

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ έκλεισε χθες το βράδυ επιβεβαιώνοντας ότι δέχθηκε επίθεση μετά την ανακοίνωση του υπουργού Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας ότι «περιορισμένη πυρκαγιά» εκδηλώθηκε στους χώρους της πρεσβείας έπειτα από επίθεση δύο drone.

Οταν ερωτήθηκε σχετικά με ενδεχόμενη απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Θα το μάθετε σύντομα». Η πρεσβεία ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι κλείνει «μέχρι νεωτέρας», «εξαιτίας των τοπικών εντάσεων». Χθες, δημοσιογράφος του AFP είδε καπνό να βγαίνει από τους χώρους της πρεσβείας έπειτα από ιρανική επίθεση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε εντολή για την απομάκρυνση του «μη απαραίτητου» διπλωματικού προσωπικού από το Ιράκ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Απειλή κατά των πλοίων – Το Στενό του Χορμουζ έχει παραλύσει

Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε χθες το ότι «όποιο πλοίο θα προσπαθήσει να διασχίσει το Στενό του Χορμούζ θα πυρπολείται». Το στρατηγικό πέρασμα, νευραλγικής σημασίας για τις ροές του πετρελαίου και την ναυσιπλοΐα, έχει παραλύσει.

Η Κίνα «καλεί όλες τις πλευρές να τερματίσουν αμέσως τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ», ώστε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί «να μην έχει ακόμη σημαντικότερη επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία».