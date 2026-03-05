Νύχτα τρόμου στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο – Απαντάει με πυραύλους η Τεχεράνη (Βίντεο)

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για μια ακόμη μέρα με το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ σφυροκοπούν τόσο την Τεχεράνη, προειδοποιώντας τους πολίτες να αποχωρήσουν και να εκκενώσουν διάφορες πόλεις, πραγματοποιώντας βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αρχίσει τις επιθέσεις στις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Dahiyeh στη Βηρυτό.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ τόνισε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ έλαβαν εντολή να προχωρήσουν βαθύτερα, με στόχο να επεκτείνουν τη ζώνη που ελέγχουν κατά μήκος των συνόρων. «Ισχυρά πλήγματα, στην πρώτη γραμμή και βαθύτερα στο έδαφος του Λιβάνου.

Έχω διατάξει τις (ισραηλινές) δυνάμεις να προχωρήσουν και να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου κατά μήκος των συνόρων, ενώ παράλληλα θα διατηρήσουν θέσεις σε σημεία-κλειδιά στο νότιο τμήμα του Λιβάνου» είπε.

Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Πέμπτης 5/3 νέα επίθεση προς το Ισραήλ, με τους IDF να ανακοινώνουν ότι εντόπισαν νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέφερε ότι εκτόξευσε μπαράζ πυραύλων στη βάση Ναφτάλι δυτικά της λίμνης Τιβεριάδας, στο βόρειο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι η επίθεση έλαβε χώρα περίπου στις 18:45 GMT (8:45 μ.μ. τοπική ώρα), περιγράφοντάς την ως απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε ισραηλινές επιθέσεις σε πόλεις και κωμοπόλεις του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι στόχευσε επίσης μια συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων σε μια τοποθεσία στην πόλη Μαρκάμπα στο νότιο Λίβανο.

Η ομάδα ανέφερε ότι η επίθεση στα οχήματα έλαβε χώρα περίπου στις 15:00 GMT (5:00 μ.μ. τοπική ώρα).

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Νέες επιθέσεις του Ιράν σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι

Συναγερμός σήμανε και πάλι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται να υπάρχει μαύρος καπνός πάνω από η Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι, ενώ υπήρξαν έξι τραυματίες από πτώση συντριμμιών κατά την αναχαίτιση drones στο Άμπου Ντάμπι.

JUST NU: Abu Dhabi attackerat!



Film från följare som befinner sig vid Abu Dhabi Marina. pic.twitter.com/Df1O2Ja3jh— Existenz.se (@Existenzse) March 5, 2026

Missiles and air defence activity has been seen above the skyscrapers in Abu Dhabi.



Authorities said six people were injured by falling debris from projectiles and drones that were intercepted by air defence systems.

Al Jazeera pic.twitter.com/EzyCKiKGjG ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 5, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές «το Ντουμπάι δέχεται σφοδρή επίθεση από την Αεροδιαστημική Δύναμη του IRGC. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης Shahed-136 του καθεστώτος χτυπούν οικιστικούς πύργους και ουρανοξύστες σε όλη την πόλη, ένα προς ένα».

Ισραήλ: «Αναμένονται περισσότερες εκπλήξεις» λέει ο αρχηγός του στρατού

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέει ότι το Ισραήλ προχωρά στο «επόμενο στάδιο της εκστρατείας» εναντίον του Ιράν.

«Αφού ολοκληρώσαμε το στάδιο της αιφνιδιαστικής εναρκτήριας επίθεσης, στο οποίο δημιουργήσαμε αεροπορική υπεροχή και καταστείλαμε τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων, προχωράμε τώρα στο επόμενο στάδιο της εκστρατείας, στο οποίο θα αυξήσουμε τη ζημιά στα θεμέλια του καθεστώτος και στις στρατιωτικές του δυνατότητες», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Έχουμε στα χέρια μας επιπλέον απροσδόκητες κινήσεις, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω», είπε ο Ζαμίρ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, ξεκινήσαμε την επιχείρηση «Roaring Lion». Εδώ και έξι ημέρες, χτυπάμε ασταμάτητα το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μυστικά από χιλιάδες στρατιώτες από διάφορα τμήματα του IDF, σε στενή συνεργασία με τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση προχωρά με τον ρυθμό που είχαμε προγραμματίσει.

Στην αιφνιδιαστική πρώτη επίθεση που πραγματοποιήσαμε το Σάββατο το πρωί, δεκάδες πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τριών στόχων. Σε μόλις 40 δευτερόλεπτα, περίπου 40 ανώτεροι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος εξοντώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ. Η αποστολή της ζωής του ήταν να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ και είχε ένα λεπτομερές πρόγραμμα για να το επιτύχει.

Μέχρι σήμερα, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν εκτελέσει 2.500 επιθέσεις με πάνω από 6.000 πυρομαχικά. Μέσα σε 24 ώρες, οι πιλότοι μας άνοιξαν το δρόμο προς την Τεχεράνη.

Καταστρέψαμε περίπου το 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του Ιράν και επιτύχαμε σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στον ιρανικό εναέριο χώρο. Χάρη σε αυτό και σε ακριβείς πληροφορίες, χτυπάμε τους βαλλιστικούς πυραύλους που απειλούν άμεσα τους Ισραηλινούς πολίτες. Εξουδετερώσαμε και καταστρέψαμε περισσότερο από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, ένα σημαντικό επίτευγμα που μειώνει τις ζημίες στο εσωτερικό μέτωπο και σώζει ζωές. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη προσπάθεια. Ωστόσο, τονίζω: η απειλή δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Κάθε πύραυλος είναι θανατηφόρος και αποτελεί κίνδυνο.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της αιφνιδιαστικής επίθεσης, κατά την οποία καθιερώσαμε την αεροπορική υπεροχή και καταστέλλουμε τη συστοιχία βαλλιστικών πυραύλων, προχωράμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης. Σε αυτή τη φάση, θα αποσυναρμολογήσουμε περαιτέρω το καθεστώς και τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Έχουμε επιπλέον εκπλήξεις μπροστά μας, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω.

Θα καταδιώξουμε τους εχθρούς μας, όλους τους, και θα τους φτάσουμε. Είμαι σε συνεχή επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους μου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Στρατηγού Νταν Κέιν, και του Διοικητή του CENTCOM, Ναυάρχου Μπραντ Κούπερ. Πολεμάμε με βάση κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες. Πολεμάμε δίπλα-δίπλα. Είναι αληθινοί φίλοι. Μέσω συντονισμένων ενεργειών, απογυμνώνουμε το καθεστώς από τις στρατιωτικές του δυνατότητες, το απομονώνουμε στρατηγικά και το φέρνουμε σε μια θέση αδυναμίας που δεν έχει ξαναζήσει. Πρόκειται για μια πραγματικά ιστορική συνεργασία.

Όπως είπε ο φίλος μου, ο ναύαρχος Cooper, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και ο IDF, οι δύο ισχυρότεροι στρατοί στον κόσμο, ελέγχουν τους ουρανούς πάνω από το μεγαλύτερο τρομοκρατικό κράτος του κόσμου.

Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση για τη γενναία και αποφασιστική δράση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκ μέρους του IDF, μοιράζομαι τη θλίψη των οικογενειών των ηρωικών Αμερικανών στρατιωτών που έπεσαν σε αυτή την εκστρατεία.

Το Ιράν αποτελεί κίνδυνο για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και, όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες, αποτελεί σοβαρή απειλή για το Ισραήλ, τις χώρες της περιοχής και ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Όσο περισσότερο θα περιμέναμε να δράσουμε, τόσο περισσότερο θα προστατευόταν το Ιράν και τόσο περισσότερο θα αυξανόταν ο κίνδυνος.

Δραστηριοποιούμαστε επίσης στο βορρά. Η Χεζμπολάχ έκανε ένα στρατηγικό λάθος και, παρά το γεγονός ότι αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τα συμφέροντα του λιβανικού λαού, επέλεξε να συμμετάσχει στην εκστρατεία. Η Χεζμπολάχ πληρώνει βαρύ τίμημα. Χτυπάμε με δύναμη, στην πρώτη γραμμή και βαθύτερα στο Λίβανο. Δώσα εντολή στις δυνάμεις του IDF να προχωρήσουν και να εμβαθύνουν τη γραμμή ελέγχου κατά μήκος των συνόρων, ενώ παράλληλα να εγκαταστήσουν θέσεις σε καίρια σημεία στο νότιο Λίβανο. Απόψε, εξοντώσαμε τον επικεφαλής της πυροβολαρχίας της Χεζμπολάχ. Είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Φιντάα».

Ο Φιντάα ήταν υπεύθυνος για το θάνατο πολλών Ισραηλινών και διοικούσε προσωπικά τα αντιαρματικά πυρά στο περιστατικό «Winter Sun» τον Ιανουάριο του 2015 στην περιοχή Har Dov. Σε αυτό το περιστατικό, σκοτώθηκαν οι μαχητές του Givati, ο ταγματάρχης Yohai (Jocha) Kalangel και ο επιλοχίας Dor Haim Nini, ας είναι η μνήμη τους ευλογημένη. Δεν θα υπάρχουν πλέον εξισώσεις. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων του βορρά. Θα ενεργούμε χωρίς διακοπή για την εξάλειψη της απειλής και δεν θα εγκαταλείψουμε τον στόχο της αποστρατιωτικοποίησης της Χεζμπολάχ.

Πολίτες του Ισραήλ, εσείς είστε η πηγή της δύναμης του IDF. Συναντώ τους μαχητές, τους εφέδρους και τους διοικητές. Γνωρίζουν ότι μια ισχυρή, ενωμένη χώρα στέκεται πίσω τους. Σας εκτιμώ βαθιά. Όταν είστε ισχυροί στο εσωτερικό μέτωπο, ο IDF επικρατεί σε βάθος. Η υπεύθυνη συμπεριφορά σας σώζει τις ζωές σας και τις ζωές των οικογενειών σας και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της επιτυχίας της επιχείρησης.

Από εδώ, στέλνω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των δολοφονημένων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Όπως είπα όταν ξεκινήσαμε την επιχείρηση, πρόκειται για μια ιστορική εκστρατεία, σκοπός της οποίας είναι να εξασφαλίσει την ύπαρξή μας και το μέλλον μας εδώ – στη γη των προγόνων μας – για τις επόμενες γενιές. Θα πράξουμε ό,τι χρειαστεί για να το επιτύχουμε. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και δύναμη για την ασφάλεια του Ισραήλ και για να εξασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».