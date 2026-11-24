Η θεαματική ανάκαμψη της μετοχής της Nvidia μετά την επάνοδο-σοκ του CEO της πρόσθεσε, εν δυνάμει, 15 εκατομμύρια δολάρια στο χαρτοφυλάκιο του Ντόναλντ Τραμπ σε τίτλους μετοχών του κολοσσού της τεχνολογίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Financial Times.

Η εφημερίδα στηρίζει την εκτίμηση αυτή στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα τελευταία στοιχεία της φορολογικής κατάστασης του Τραμπ που κατατέθηκαν στην ομοσπονδιακή αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ηθικής από την αμερικανική κυβέρνηση.

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Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη φορολογική κατάσταση, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στην κατοχή του μέχρι και 370.000 μετοχές της Nvidia στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους FT.

Το ABC News, επικαλούμενο άλλα παρόμοια έγγραφα, δεν απαριθμεί τις μετοχές αυτές, αλλά υπολογίζει ότι η αξία τους έφθανε τα 12 εκατομμύρια δολάρια κατά το ελάχιστον στο τέλος του 2025.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο επισημαίνει ότι δεκάδες συναλλαγές, αγοράς ή πώλησης μετοχών της Nvidia πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο χαρτοφυλάκιό του, το οποίο διαχειρίζονται τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η αξία της μετοχής της Nvida κατά το κλείσιμο της Wall Street ήταν 228,38 δολάρια.

Τις τελευταίες εβδομάδες καταβαραθρώθηκε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου κατασκοπείας, μοιχείας και παραβίασης των ελέγχων εξαγωγής που οδήγησε στην παραίτηση τον Τζένσεν Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για την επιστροφή του Χουάνγκ, για την οποία ο Τραμπ δεν έκρυψε ότι άσκησε προσωπικά πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, προκάλεσε εκτόξευση της μετοχής που σημείωσε αύξηση κατά 30% στο χθεσινό κλείσιμο της Wall Street, οπότε και διαμορφώθηκε στα 165,05 δολάρια.

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Τα τελευταία στοιχεία φορολογικής κατάστασης σταματούν στις 30 Σεπτεμβρίου και δεν δίνουν ακριβή στοιχεία για τις συναλλαγές, αλλά μόνο για τις μεγάλες αυξομειώσεις. Και δεν καλύπτουν οι συναλλαγές που έχουν γίνει έκτοτε.

Η μέγιστη αξία του χαρτοφυλακίου του Τραμπ υπολογίσθηκε από τους FT με βάση την υπόθεση της συστηματικής αγοράς της μέγιστης ποσότητας της ψαλίδας και, αντίθετα, της συστηματικής πώλησης του μικρότερου αριθμού μετοχών.