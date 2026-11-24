Τα εγκαίνια του νέου Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου. Το γραφείο ξεκινά την επίσημη λειτουργία του αύριο, μαζί με δύο ακόμη νέα γραφεία στη Νίκαια και στον Άγιο Παντελεήμονα, ανεβάζοντας σε 10 τον αριθμό των αντίστοιχων δομών στην Αττική.

Τα τρία νέα γραφεία προστίθενται στα 63 που λειτουργούν ήδη σε 55 πόλεις της χώρας. Η δημιουργία τους εντάσσεται στον σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών περιστατικών.

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«Με τα επιπλέον Γραφεία βοηθούμε τους πολίτες να απευθύνονται πιο άμεσα, πιο εύκολα στα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας για να καταγγείλουν περιστατικά», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας την ενδοοικογενειακή βία «μάστιγα, δυστυχώς, πανάρχαια».

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο εξειδικευμένων γραφείων, ενώ έχουν θεσπιστεί αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών και την προστασία των θυμάτων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην ηλεκτρονική επιτήρηση των κακοποιητών με τη χρήση «βραχιολιού», ως ένα επιπλέον μέτρο προστασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαχείριση των περιστατικών απαιτεί τη συνεργασία πολλών υπηρεσιών και φορέων, από την αστυνομία και τα νοσοκομεία μέχρι τους ιατροδικαστές, καθώς και τη μέριμνα για τα παιδιά των θυμάτων.

Ευχαρίστησε, τέλος, την εταιρεία «Παπαστράτος» για τη συμβολή της στη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη τη χώρα, καθώς και τον δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, για τη συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, τόνισε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την ίδια αποφασιστικότητα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Κάποια στιγμή ευελπιστούμε να μειωθούν οι καταγγελίες. Όχι γιατί τα θύματα δεν θα καταγγέλλουν, αλλά επειδή δεν θα συμβαίνουν αυτά τα άσχημα περιστατικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται περισσότερη δουλειά στην παιδεία, την οικογένεια και την εκπαίδευση.

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Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, σημείωσε ότι η λειτουργία των τριών νέων γραφείων δεν αποτελεί απλώς επέκταση μιας υπηρεσιακής δομής, αλλά ενίσχυση της δυνατότητας της ΕΛ.ΑΣ. να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών.

Όπως ανέφερε, η επιλογή της Κηφισιάς εξυπηρετεί την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη, ενώ υπογράμμισε ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν γνωρίζει κοινωνικά, οικονομικά ή γεωγραφικά όρια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην εξειδικευμένη εκπαίδευση των αστυνομικών και στην ανάγκη διακριτικής και ευαίσθητης διαχείρισης των περιστατικών.

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Η διευθύνουσα σύμβουλος της «Παπαστράτος», Τίνα Δάβου, δήλωσε ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί συλλογική ευθύνη, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία στηρίζει από το 2019 τις σχετικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας.

Όπως ανέφερε, τα τρία νέα γραφεία στην Κηφισιά, τη Νίκαια και τον Άγιο Παντελεήμονα προστίθενται στα 63 που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε 55 πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Συνεργασίας της εταιρείας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

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«Κάθε νέο γραφείο είναι μια ακόμη πόρτα που ανοίγει για έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, προστασία και ασφάλεια. Και αυτή είναι για εμάς η ουσία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας: Ως Παπαστράτος μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία που ξεπερνά τα όρια της επιχείρησής μας και επιστρέφει στην κοινωνία. στηρίζοντας έμπρακτα όσες και όσους έχουν ανάγκη ασφάλειας και ελπίδας» επισήμανε η κα. Δαβού.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Β’ υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ο γενικός συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, η προϊσταμένη για θέματα ενδοοικογενειακής βίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Παναγιώτα Λαμπρινάκου, και η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Βάρσου, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εταιρείας και της κοινωνίας των πολιτών.