Ντουμπάι: Iρανικό drone χτύπησε το Burj Al Arab – Στο στόχαστρο και το αεροδρόμιο (Βίντεο)

Στο στόχαστρο drones από το Ιράν φαίνεται πως βρέθηκαν το πολυτελή και εμβληματικό ξενοδοχείο Burj Al Arab αλλά και το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι.

Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται η στιγμή που drone χτυπάει το ξενοδοχείο Burj Al Arab, με τις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εξετάζουν το τι ακριβώς συνέβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The iconic Burj Al-Arab hotel, Dubai, has been hit by an Iranian drone. pic.twitter.com/z0ZZt5gcet— SafetySwipe (@SafetyNotorious) February 28, 2026

Λίγο αργότερα, με ανακοίνωση του το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανέφερε ότι «οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι ένα drone αναχαιτίστηκε και τα συντρίμμια προκάλεσαν μικρή πυρκαγιά στην εξωτερική πρόσοψη του Burj Al Arab. Οι ομάδες Πολιτικής Άμυνας ανταποκρίθηκαν αμέσως και έθεσαν το περιστατικό υπό έλεγχο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί».

Authorities confirm that a drone was intercepted, and debris caused a minor fire on the Burj Al Arab's outer facade. Civil Defence teams responded immediately and brought the incident under control. No injuries have been reported. February 28, 2026

Από εκεί και πέρα, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, καθώς το Ιράν συνέχιζε να εξαπολύει επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

«Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι ένας χώρος στάθμευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) υπέστη μικρές ζημιές σε ένα περιστατικό, το οποίο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», ανέφερε το γραφείο Τύπου στο X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τρόμος στο Ντουμπάι από ιρανικές επιθέσεις: «Φοβόμαστε πάρα πολύ» λέει στο DEBATER Ελληνίδα που μένει στην περιοχή (Βίντεο)

Τρόμος επικράτησε στο Ντουμπάι όταν drone από το Ιράν χτύπησε το νησί Palm Jumeirah το απόγευμα του Σαββάτου 28/2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελληνίδα που ζει στο Ντουμπάι μίλησε αποκλειστικά στο DEBATER και αναφέρθηκε στις στιγμές τρόμου που βιώνουν οι πολίτες στο σημείο.

«Ακούσαμε ξαφνικά μια μεγάλη έκρηξη και είδαμε να βγαίνουν καπνοί από το νησί Palm Jumeirah. Φοβόμαστε πάρα πολύ. Δεν ανεβαίνουμε πάνω γιατί είναι ψηλά και φοβόμαστε. Βασικά δεν μας αφήνουν. Είμαστε έξω στον δρόμο τώρα» ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αποκλειστικό βίντεο του DEBATER από την έκρηξη: