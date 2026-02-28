Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Τρόμος στο Ντουμπάι, με drone από το Ιράν που χτύπησε ξενοδοχείο στο Palm Jumeirah

Αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Τρόμος στο Ντουμπάι, με drone από το Ιράν που χτύπησε ξενοδοχείο στο Palm Jumeirah
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 17:58

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μεταδίδουν πως άλλη μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ντουμπάι και ότι μια πυκνή στήλη καπνού υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

