ΕΕ και ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας για το drone στη Ρουμανία: “Ξεπέρασε τα όρια – Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας”
Μετά το πλήγμα σε πολυκατοικία, δεύτερο drone έπεσε σε αγροτική περιοχή
Το πλήγμα ρωσικού drone σε κτήριο κατοικιών στo Γκαλάτσι της Ρουμανίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, προκάλεσε ένα “κύμα” διεθνών αντιδράσεων, την ώρα που κι ένα δεύτερο drone, χωρίς εκρηκτικά, μπήκε στον εναέριο χώρο της χώρας κι έπεσε σε αγροτική περιοχή.
Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας δηλώνοντας ότι «η Ρουμανία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και δεν θα δεχτεί, υπό καμία περίπτωση, να μεταφερθεί στους πολίτες της ο πόλεμος επιθετικότητας που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Ο άνευ προηγουμένου χαρακτήρας του γεγονότος απαιτεί μια αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική αντίδραση – σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο».
«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε μέσω X ο Ρουμάνος πρόεδρος.
Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale…— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026
Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεσμεύτηκε για την «απόλυτη αλληλεγγύη» της Συμμαχίας σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Παρασκευή με τον κ. Νταν, καταδικάζοντας τη Ρωσία για τη συντριβή του ντρόουν στη χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία.
«Επιβεβαίωσα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους των Συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για την αποτροπή και την άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των ντρόουν».
«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας. Συνεχίζουν να στοχεύουν αμάχους και υποδομές πολιτών σε όλη την Ουκρανία, και χθες το βράδυ απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού πολέμου τους δεν σταματούν στα σύνορα», έγραψε στο Χ.
I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO's absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend…— Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026
Παράλληλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ καταδίκασε μια «απερίσκεπτη εισβολή» στο ρουμανικό έδαφος, αν και δεν κατηγόρησε ρητά τη Ρωσία για το περιστατικό.
«Στεκόμαστε στο πλευρό του συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, της Ρουμανίας, και καταδικάζουμε αυτή την απερίσκεπτη εισβολή στο έδαφός της», έγραψε ο πρέσβης Μάθιου Γουίτακερ στο X, δεσμευόμενος: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».
We stand with our NATO Ally Romania and condemn this reckless incursion on its territory. Our thoughts are with the injured in Galati. We will defend every inch of NATO territory.— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) May 29, 2026
Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, ο Aμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, μίλησε με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ρουμανίας για το περιστατικό και «συμφώνησαν να παραμείνουν σε ιδιαίτερα στενή επαφή μεταξύ τους, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό και εξετάζονται πιθανά πρόσθετα αμυντικά μέτρα», ανακοίνωσε το ανώτατο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.
Πολλές πηγές στο ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για το αν το Βουκουρέστι θα ζητούσε έκτακτες διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 της Συμμαχίας.
Αυτή η κίνηση θα απέχει ακόμη πολύ από την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά στην 77χρονη ιστορία της Συμμαχίας, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 έχουν ζητηθεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Την πρώτη φορά αμέσως μετά την εισβολή το 2022, μία φορά από την Πολωνία μετά από εισβολές ρωσικών drones, και μία φορά από την Εσθονία μετά την παραβίαση του εναερίου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.
Την «παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ» από τη Ρωσία καταδίκασε «έντονα» η υπουργός Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε ότι «η απερίσκεπτη εισβολή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία» δείχνει την πρόθεση της Ρωσίας για κλιμάκωση», δηλώνοντας ότι η «Γερμανία στέκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ».
«Η Ουκρανία θα στηρίξει τη Ρουμανία με όποιον τρόπο χρειαστεί», δήλωσε o Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Βασιζόμαστε στο ότι τα νέα μέτρα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας θα είναι πραγματικά ισχυρά και θα κάνουν τη Ρωσία να νιώσει ότι οι επιθέσεις της συνεπάγονται σημαντικές απώλειες για την ίδια τη Ρωσία», έγραψε στο X.
Η εισβολή ντρόουν στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία αποδεικνύει ότι η επιθετικότητα της Μόσχας αποτελεί απειλή για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα. «Η Ουκρανία στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ρουμανίας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά για να ενισχύσουμε την προστασία από τέτοιες απειλές», έγραψε ο Σιμπίχα στο X. Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας αποτελεί «στρατηγικό καθήκον» όχι μόνο για την προστασία της Ουκρανίας, αλλά και για τη μείωση των κινδύνων για τις γειτονικές χώρες.
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τη Ρουμανία, τονίζοντας ότι η ενότητα της Ευρώπης και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ είναι «σήμερα πιο σημαντική από ποτέ».
Ο Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι η Ουγγαρία καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» όλες τις επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό και οδηγούν στην παραβίαση του εδάφους και του εναέριου χώρου ενός κυρίαρχου κράτους μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τη Ρουμανία.
«Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου προς τη ρουμανική κυβέρνηση σχετικά με το περιστατικό με το drone, καλώ σε αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τις σκληρές δηλώσεις και ζητώ για άλλη μια φορά την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Φίτσο σε ανακοίνωση που εξέδωσε στο X.
«Η Ρωσία δεν επιτέθηκε μόνο στην Ουκρανία, αλλά απείλησε και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπεντζαμέν Χαντάντ.
«Καταδικάζω έντονα τα ρωσικά drones που χτυπούν Ρουμάνους στα σπίτια τους. Αυτό είναι σοβαρό. Η Ρωσία αποτελεί κίνδυνο για όλους και πρέπει να σταματήσει», τόνισε η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου.
«Αυτό αποτελεί μια επικίνδυνη και ανεύθυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ενώπιον αυτών των απειλών, η συνοχή του ΝΑΤΟ παραμένει ακλόνητη: η ασφάλεια ενός μέλους της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ασφάλεια όλων μας», ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίνντο Κροσέτο.
«Ένα πολεμικό όπλο που χτυπά μια πολυκατοικία σε κράτος μέλος της ΕΕ και σύμμαχο του ΝΑΤΟ αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση που μας αφορά όλους», σχολίασε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό.
Tην επίθεση με drone στη Ρουμανία καταδίκασε και Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η Ρωσία ξεπερνά ένα ακόμη όριο στον πόλεμο επιθετικότητας της κατά της Ουκρανίας».
Ο Στουμπ δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι «η κατάσταση συζητείται εντός της Συμμαχίας».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, δήλωσε ότι ο κίνδυνος τέτοιων «σοβαρών περιστατικών» αυξήθηκε λόγω της «αυξανόμενης νευρικότητας του Πούτιν, που οφείλεται στις στρατιωτικές αποτυχίες».
«Η Ρωσία αποδυναμώνεται στο πεδίο της μάχης στον πόλεμο της εναντίον της Ουκρανίας, ωστόσο συνεχίζει να επιδιώκει τους στόχους της μέσω βίαιων επιθέσεων με drones και πυραύλους», ανέφερε σε δήλωσή του.
Με την σειρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επανέλαβε ότι το περιστατικό έδειξε ότι η Ρωσία «έχει ξεπεράσει ακόμη ένα όριο». Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την ασφάλεια κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της και ότι καταρτίζει ενεργά μια νέα σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την 21η μέχρι στιγμής.
«Μια εισβολή ρωσικού drone χτύπησε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, τραυματίζοντας πολίτες», έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Στο έδαφος της ΕΕ».
«Η κλιμάκωση της Ρωσίας στο έδαφος της ΕΕ είναι απερίσκεπτη και ανεύθυνη. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ρουμανίας και του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η κλιμάκωση και η εντατικοποίηση των επιθέσεων κινδυνεύουν να ξεφύγουν από τον έλεγχο, με «άγνωστες και απρόβλεπτες συνέπειες». Ανέφερε ότι στους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους έχουν σκοτωθεί περισσότεροι άμαχοι από ό,τι την ίδια περίοδο τα τελευταία τρία χρόνια.
Ο Γκουτέρες ζήτησε περισσότερη διπλωματία, άμεση αποκλιμάκωση και «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».
