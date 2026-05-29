ΕΕ και ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας για το drone στη Ρουμανία: “Ξεπέρασε τα όρια – Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας”

Το πλήγμα ρωσικού drone σε κτήριο κατοικιών στo Γκαλάτσι της Ρουμανίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, προκάλεσε ένα “κύμα” διεθνών αντιδράσεων, την ώρα που κι ένα δεύτερο drone, χωρίς εκρηκτικά, μπήκε στον εναέριο χώρο της χώρας κι έπεσε σε αγροτική περιοχή.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν, συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας δηλώνοντας ότι «η Ρουμανία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και δεν θα δεχτεί, υπό καμία περίπτωση, να μεταφερθεί στους πολίτες της ο πόλεμος επιθετικότητας που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Ο άνευ προηγουμένου χαρακτήρας του γεγονότος απαιτεί μια αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική αντίδραση – σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε μέσω X ο Ρουμάνος πρόεδρος.

Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale…— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεσμεύτηκε για την «απόλυτη αλληλεγγύη» της Συμμαχίας σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Παρασκευή με τον κ. Νταν, καταδικάζοντας τη Ρωσία για τη συντριβή του ντρόουν στη χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία.

«Επιβεβαίωσα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους των Συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για την αποτροπή και την άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των ντρόουν».

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας. Συνεχίζουν να στοχεύουν αμάχους και υποδομές πολιτών σε όλη την Ουκρανία, και χθες το βράδυ απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού πολέμου τους δεν σταματούν στα σύνορα», έγραψε στο Χ.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ May 29, 2026

Παράλληλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ καταδίκασε μια «απερίσκεπτη εισβολή» στο ρουμανικό έδαφος, αν και δεν κατηγόρησε ρητά τη Ρωσία για το περιστατικό.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, της Ρουμανίας, και καταδικάζουμε αυτή την απερίσκεπτη εισβολή στο έδαφός της», έγραψε ο πρέσβης Μάθιου Γουίτακερ στο X, δεσμευόμενος: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We stand with our NATO Ally Romania and condemn this reckless incursion on its territory. Our thoughts are with the injured in Galati. We will defend every inch of NATO territory. — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) May 29, 2026

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, ο Aμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, μίλησε με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ρουμανίας για το περιστατικό και «συμφώνησαν να παραμείνουν σε ιδιαίτερα στενή επαφή μεταξύ τους, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό και εξετάζονται πιθανά πρόσθετα αμυντικά μέτρα», ανακοίνωσε το ανώτατο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλές πηγές στο ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για το αν το Βουκουρέστι θα ζητούσε έκτακτες διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 της Συμμαχίας.

Αυτή η κίνηση θα απέχει ακόμη πολύ από την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά στην 77χρονη ιστορία της Συμμαχίας, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 έχουν ζητηθεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Την πρώτη φορά αμέσως μετά την εισβολή το 2022, μία φορά από την Πολωνία μετά από εισβολές ρωσικών drones, και μία φορά από την Εσθονία μετά την παραβίαση του εναερίου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Την «παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ» από τη Ρωσία καταδίκασε «έντονα» η υπουργός Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε ότι «η απερίσκεπτη εισβολή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία» δείχνει την πρόθεση της Ρωσίας για κλιμάκωση», δηλώνοντας ότι η «Γερμανία στέκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ».

«Η Ουκρανία θα στηρίξει τη Ρουμανία με όποιον τρόπο χρειαστεί», δήλωσε o Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Βασιζόμαστε στο ότι τα νέα μέτρα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας θα είναι πραγματικά ισχυρά και θα κάνουν τη Ρωσία να νιώσει ότι οι επιθέσεις της συνεπάγονται σημαντικές απώλειες για την ίδια τη Ρωσία», έγραψε στο X.