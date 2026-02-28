Τρόμος στο Ντουμπάι από ιρανικές επιθέσεις: «Φοβόμαστε πάρα πολύ» λέει στο DEBATER Ελληνίδα που μένει στην περιοχή (Βίντεο)

Τρόμος επικράτησε στο Ντουμπάι όταν drone από το Ιράν χτύπησε το νησί Palm Jumeirah το απόγευμα του Σαββάτου 28/2.

Ελληνίδα που ζει στο Ντουμπάι μίλησε αποκλειστικά στο DEBATER και αναφέρθηκε στις στιγμές τρόμου που βιώνουν οι πολίτες στο σημείο.

«Ακούσαμε ξαφνικά μια μεγάλη έκρηξη και είδαμε να βγαίνουν καπνοί από το νησί Palm Jumeirah. Φοβόμαστε πάρα πολύ. Δεν ανεβαίνουμε πάνω γιατί είναι ψηλά και φοβόμαστε. Βασικά δεν μας αφήνουν. Είμαστε έξω στον δρόμο τώρα» ανέφερε.

Δείτε αποκλειστικό βίντεο του DEBATER από την έκρηξη:

Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Dubai pic.twitter.com/OlP6jYlhF0 February 28, 2026

Δύο μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι άκουσαν μια έκρηξη και είδαν μια στήλη καπνού να υψώνεται από το διάσημο τεχνητό νησί του Ντουμπάι, The Palm, ενώ οι αρχές ανέφεραν τέσσερις τραυματίες.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς το Ιράν πραγματοποίησε αντίποινα στον πλούσιο σε πετρέλαιο Κόλπο μετά από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις – συγκλονίζοντας μια περιοχή που θεωρείται εδώ και καιρό καταφύγιο ειρήνης και ασφάλειας.

Ένας από τους μάρτυρες λέει ότι είδε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από ένα ξενοδοχείο στο Παλμ και άκουσε ασθενοφόρα να σπεύδουν προς το σημείο.

Το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι επιβεβαίωσε αργότερα ένα «περιστατικό» σε κτίριο στην περιοχή Παλμ Τζουμέιρα που είχε ως αποτέλεσμα την πυρκαγιά και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

«Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί σε ιατρικές εγκαταστάσεις», προσθέτει.

Το περιστατικό με στόχο ένα ορόσημο του Ντουμπάι σόκαρε τους κατοίκους και ακολουθήθηκε από αρκετούς κρότους που άκουσαν οι κάτοικοι του Ντουμπάι και οι ανταποκριτές του AFP στην πόλη.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν νέο κύμα πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, σε απάντηση στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «άρχισαν ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων», μετέδωσε η τηλεόραση επικαλούμενη αυτό το στρατιωτικό σώμα που είναι ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν και πάλι πάνω από το κέντρο της Ντόχα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δημοσιογράφος του AFP είδε ιρανικούς πυραύλους να αναχαιτίζονται στον ουρανό πάνω από την παραλιακή οδό της Ντόχα από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Στο Κατάρ βρίσκεται η στρατιωτική βάση του Αλ-Ουντέιντ, η οποία είναι η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.