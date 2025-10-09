Ντόναλντ Τραμπ: Ζητάει το Νόμπελ Ειρήνης μετά την συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς – Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Μία μέρα πριν ανακοινωθούν οι υποψήφιοι για το Νόμπελ Ειρήνης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που ισχυρίζεται πως έπαιξε ρόλο στην κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ζητάει επιτακτικά να του δοθεί το φετινό βραβείο.

Λίγο μετά την συμφωνία για ειρήνη στον πόλεμο Χαμάς – Ισραήλ ο Λευκός Οίκος ανέλαβε δράση και με ανάρτηση του, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αποκαλώντας τον Τραμπ «τον Πρόεδρο της ειρήνης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί διακαώς να του απονεμηθεί το φετινό Νόμπελ Ειρήνης καθώς έχει ισχυριστεί ότι έπαιξε τον ρόλο του ειρηνοποιού σε επτά πολέμους, συμπεριλαμβανομένης της τετραήμερης σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο, κάτι που η Ινδία έχει απορρίψει επανειλημμένα.

Ακόμη, φιλοξένησε τον περασμένο Αύγουστο τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαιτζάν κατά την υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό της δεκαετιών σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Όσον αφορά σε δήλωση πριν λίγο καιρό σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με την απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης στον ίδιο αυτός είπε: “Δεν έχω ιδέα… Ο Μάρκο (ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο) θα σας έλεγε ότι διευθετήσαμε επτά πολέμους.

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd— The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

Είμαστε κοντά στο να διευθετήσουμε έναν όγδοο. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε να διευθετήσουμε την κατάσταση με τη Ρωσία... Δεν νομίζω ότι κάποιος στην ιστορία έχει διευθετήσει τόσους πολλούς”.