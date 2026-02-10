Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Σκέφτεται να στείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο – «Θα κάνουμε κάτι πολύ σκληρό»

Νέες απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Σκέφτεται να στείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο – «Θα κάνουμε κάτι πολύ σκληρό»
Consolidated News Photos CNP POOL
DEBATER NEWSROOM

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει «να κάνουν κάτι πολύ σκληρό» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του προς το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο διαδίκτυο.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό» φέρεται να είπε ο Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στη Μέση Ανατολή και ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, καθώς συνεχίζεται η ένταση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ