Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι έχουμε συμφωνία για τη Γάζα» – Δείτε Βίντεο

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα (26.09) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους. 🚨BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG— Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε έρθει σε συμφωνία με τα μουσουλμανικά κράτη που είχαν θέσει ορισμένες προϋποθέσεις και είχε δηλώσει ότι απομένει να συμφωνήσει και το Ισραήλ.