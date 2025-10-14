Ντόναλντ Τράμπ: «Η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα ξεκινά τώρα – Οι σοροί των ομήρων δεν έχουν επιστραφεί όπως είχε υποσχεθεί η Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα».

Μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η επιστροφή των 20 Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη.

«Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί» στη Μέση Ανατολή, αλλά «η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως είχε υποσχεθεί, Η δεύτερη φάση ξεκινάει τώρα!», υπογραμμίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η «πρώτη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην κάλυψη των βασικών αιτημάτων τόσο του Ισραήλ όσο και της Χαμάς, με επίκεντρο την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Στη «δεύτερη φάση», το σχέδιο εστιάζει στην ανοικοδόμηση της Γάζας με στόχο τη διασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Παράλληλα, προβλέπεται η έναρξη διαδικασιών για τον σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς, ως θεμέλιο για μια βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό.