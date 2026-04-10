Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ο μόνος λόγος που είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματεύονται

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές στο Πακιστάν.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα χαρτί, εκτός από έναν βραχυπρόθεσμο εκβιασμό του κόσμου χρησιμοποιώντας τις Διεθνείς Πλωτές Οδούς», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social για να προσθέσει ότι «ο[ μόνος λόγος που είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματεύονται!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις ένα λεπτό νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δημοσιεύσει ένα διαφορετικό μήνυμα, λέγοντας ότι το Ιράν ήταν καλύτερο στις «δημόσιες σχέσεις» παρά στις «μάχες».

Τραμπ: Φορτώνουμε τα πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά, θα τα χρησιμοποιήσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα ξαναγεμιστούν με όπλα για να χτυπήσουν το Ιράν εάν οι συνομιλίες στο Πακιστάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post.

«Έχουμε μια επανεκκίνηση. Γεμίζουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ — ακόμη καλύτερα από αυτά που κάναμε προηγουμένως και τα διαλύσαμε», αναφέρει η Post, επικαλούμενη τον Τραμπ. «Και αν δεν έχουμε συμφωνία, θα τους χρησιμοποιούμε, και θα τους χρησιμοποιούμε πολύ αποτελεσματικά» είπε.

Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μην «μας κάνει πλάκα»

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε την Παρασκευή ότι προσβλέπει σε θετικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, καθώς αναχωρούσε για συνομιλίες στο Πακιστάν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην «μας εκμεταλλεύεται».

«Ανυπομονούμε για τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι θα είναι θετική», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον.

«Όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι ανοιχτό», είπε ο Βανς. «Αν προσπαθήσουν να μας εκμεταλλευτούν, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιράν: Οι δυο όροι που θέτει η Τεχεράνη για να συμμετάσχει στις συνομιλίες

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απαίτησε σήμερα να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο, στο Πακιστάν.

“Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων”, έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. “Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις”.