Ντόναλντ Τραμπ: «Φουντώνουν» οι φήμες για την υγεία του – «Έχει πάθει εγκεφαλικό και είναι σε αρχικό στάδιο άνοιας», ανησυχητικά σενάρια

Πληθαίνουν τα σενάρια και οι ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τα τελευταία και πιο ανησυχητικά να κάνουν λόγο για πρώιμα στάδια άνοιας και για ένα παλαιότερο εγκεφαλικό επεισόδιο που φέρεται να έχει υποστεί.

Οι συζητήσεις για την υγεία του προέδρου έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως για τους μώλωπες που έχει στα χέρια του, για τις στιγμές που φαίνεται να μπερδεύει λέξεις, αλλά κι επειδή κατά τη διάρκεια ορισμένων συναντήσεων φαίνεται να κλείνει τα μάτια ή και να κοιμάται.

Ο κορυφαίος ψυχοθεραπευτής Δρ. Τζον Γκάρτνερ, μιλώντας στην Express.co.uk, εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του. «Κοιτάξτε καλά τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος Τραμπ που θα δείτε ποτέ», είπε. «Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι πάσχει από άνοια, η οποία θα επιδεινωθεί και ο ρυθμός παρακμής του θα επιταχυνθεί».

Ο Δρ. Γκάρτνερ επισημαίνει ότι ο πρόεδρος εμφανίζει χαρακτηριστικά «κακοήθους ναρκισσισμού», και συγκρίνει τη συμπεριφορά του με αυτή του Χίτλερ, υπογραμμίζοντας ότι η «απρόβλεπτη» και «ανεξέλεγκτη» φύση του είναι επικίνδυνη.

«Ο Τραμπ είναι 100 φορές χειρότερος»

Η ανησυχία για την υγεία του Τραμπ εντάθηκε από τη στιγμή που ο ίδιος είχε στηρίξει την προεκλογική του εκστρατεία στην κριτική προς τον 81χρονο τότε Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλούσε «Sleepy Joe», κατηγορώντας τον για γήρανση και νοητική εξασθένιση.

Τώρα, σύμφωνα με τον Δρ. Γκάρτνερ, ο Τραμπ παρουσιάζει επιδείνωση σε ψυχική και σωματική υγεία. «Ο Τραμπ είναι τώρα εκατό φορές χειρότερος από ό,τι ήταν ποτέ ο Μπάιντεν», λέει. «Είναι ανεμπόδιστος, ανεξέλεγκτος και ασταθής. Ο Μπάιντεν ήταν καλοκάγαθος και δεν αποτελούσε κίνδυνο όπως ο Τραμπ, γιατί η άνοια του Τραμπ θα επιδεινωθεί».

To «Αλτσχάιμερ» και η συζήτηση για τον πατέρα του

Αυτή την εβδομάδα, η προσοχή επικεντρώθηκε σε ένα περιστατικό όπου ο πρόεδρος δεν μπόρεσε να θυμηθεί τον όρο «Αλτσχάιμερ» όταν μιλούσε για τον πατέρα του, Φρεντ Τραμπ, ο οποίος απεβίωσε το 1999 σε ηλικία 93 ετών.

Σε συνέντευξή του στο New York Magazine, ο Τραμπ περιέγραψε τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο με «καρδιά που δεν μπορούσε να σταματήσει» και χωρίς σημαντικά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, όταν προσπάθησε να αναφερθεί στην ασθένεια που τον έπληξε σε μεγάλη ηλικία, φάνηκε να αδυνατεί να βρει τη λέξη.

«Σε μια ορισμένη ηλικία, περίπου 86, 87, άρχισε να έχει, πώς το λένε;», είπε, ενώ έδειχνε το μέτωπό του και κοίταξε τον γραμματέα Τύπου για βοήθεια. Όταν ο γραμματέας ανέφερε «Αλτσχάιμερ», ο πρόεδρος απάντησε: «Κάτι σαν Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, δεν το έχω».

Σε ερώτηση αν ανησυχεί για την πιθανότητα να το έχει, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Ξέρετε γιατί; Επειδή ό,τι και να είναι, η στάση μου είναι αδιάφορη».

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Οι συνεργάτες του προέδρου υπερασπίζονται την κατάσταση της υγείας του, υποστηρίζοντας ότι τα κλειστά του μάτια σε συναντήσεις δεν σημαίνουν υπνηλία αλλά «ενεργή ακρόαση».

Οι μώλωπες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οφείλονται στις πολλές χειραψίες, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι λαμβάνει μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από την συνιστώμενη, κάτι που μπορεί να προκαλεί μώλωπες.

Υποψίες για εγκεφαλικό επεισόδιο

Στο επίκεντρο των σεναρίων είναι και η δόση ασπιρίνης που λαμβάνει ο πρόεδρος: 325 mg ημερησίως, δηλαδή τέσσερις φορές την προτεινόμενη δόση για προληπτική χρήση. Ωστόσο, αυτή είναι η ίδια δόση που συνιστάται σε ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, για την αποτροπή επανάληψης.

Ο γιατρός και κλινικός καθηγητής Δρ. Μπρους Ντέιβιντσον δήλωσε ότι «όταν το διάβασα, είπα: “Λοιπόν, έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και παίρνει τα σωστά φάρμακα”». Σημείωσε ότι ο πρόεδρος φάνηκε να κρατά το δεξί του χέρι με το αριστερό, κάτι που είναι συνηθισμένο σε άτομα με αδυναμία μετά από εγκεφαλικό.

Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές, η ακοή του Τραμπ έχει επιδεινωθεί και ζητά συχνότερα από συνομιλητές του να επαναλάβουν όσα έχουν πει.

Οι φωνές που ζητούν απομάκρυνση του Αμερικανού Προέδρου

Ο Δρ. Γκάρτνερ τονίζει ότι ο πρόεδρος έχει «απόλυτη εξουσία» επί του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο, όπως λέει, τον φοβάται, και υποστηρίζει ότι «θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το αξίωμά του».

Το 25ο τροποποιητικό άρθρο του Συντάγματος των ΗΠΑ επιτρέπει την απομάκρυνση του προέδρου, εφόσον κριθεί ακατάλληλος από τον αντιπρόεδρο και την πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου. Η συζήτηση για την ενεργοποίησή του έχει επανέλθει, με αρκετούς Δημοκρατικούς να ζητούν την εφαρμογή του.

Η βουλευτής της Αριζόνα Yassamin Ansari δήλωσε ότι ο πρόεδρος «πάσχει από σοβαρή ψυχική ασθένεια και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές όλων μας», ζητώντας την «άμεση» απομάκρυνση του από τον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος ο Τραμπ απορρίπτει τις ανησυχίες για την υγεία του, επιμένοντας ότι «η υγεία μου είναι άριστη».