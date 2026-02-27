Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Τραμπ για το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν: «Δεν θέλω αλλά μερικές φορές πρέπει»

Το νέο μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ

Τραμπ για το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν: «Δεν θέλω αλλά μερικές φορές πρέπει»
POOL
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 20:13

Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε την Παρασκευή 27/2 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους σχετικά με την κατάσταση με το Ιράν, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις.

Μάλιστα, δήλωσε ότι «δεν είμαι ευχαριστημένος με το Ιράν και τον τρόπο που διαπραγματεύεται» και επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για την πορεία δράσης των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης την πιθανότητα αλλαγών στο εσωτερικό του Ιράν, δηλώνοντας ότι «μπορεί να υπάρξει ή όχι αλλαγή καθεστώτος», ενώ παράλληλα είπε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή.

Παράλληλα, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «δεν θέλω αλλά μερικές φορές πρέπει».

