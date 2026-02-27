Τραμπ για το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν: «Δεν θέλω αλλά μερικές φορές πρέπει»

Νέο μήνυμα προς το Ιράν έστειλε την Παρασκευή 27/2 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους σχετικά με την κατάσταση με το Ιράν, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις.

Μάλιστα, δήλωσε ότι «δεν είμαι ευχαριστημένος με το Ιράν και τον τρόπο που διαπραγματεύεται» και επιβεβαίωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για την πορεία δράσης των ΗΠΑ.

U.S. President Donald Trump addressed reporters on the situation with Iran today, expressing frustration with the ongoing negotiations. He said he is “not happy with Iran and how they negotiate” and confirmed that he has not yet made a decision on the U.S. course of action.… pic.twitter.com/NnfTD5JRC9— ILRedAlert (@ILRedAlert) February 27, 2026

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης την πιθανότητα αλλαγών στο εσωτερικό του Ιράν, δηλώνοντας ότι «μπορεί να υπάρξει ή όχι αλλαγή καθεστώτος», ενώ παράλληλα είπε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες την Παρασκευή.

🚨 BREAKING: Trump says he's 'not happy' with progress on Iran nuclear negotiations, adds that 'I'd love not to use' the military, 'but sometimes you have to' pic.twitter.com/ZHnXWqtCuu— Fox News (@FoxNews) February 27, 2026

Παράλληλα, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «δεν θέλω αλλά μερικές φορές πρέπει».