Νότια Κίνα: Δύο αεροσκάφη χάθηκαν μέσα σε μισή ώρα από το USS Nimitz

Σε διάστημα μόλις μισής ώρας, δύο αεροσκάφη του αεροπλανοφόρου USS Nimitz συνετρίβησαν στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, ένα F/A-18F Super Hornet και ένα MH-60R Sea Hawk, με αποτέλεσμα να τεθεί αμέσως σε διερεύνηση η αιτία των ατυχημάτων.

Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου διασώθηκαν, ενώ οι δύο πιλότοι του μαχητικού εκτινάχθηκαν με ασφάλεια. Όλοι οι πέντε βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον Στόλο του Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού. Τα αίτια των ατυχημάτων παραμένουν υπό έρευνα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Air Force One ότι πιθανή αιτία μπορεί να ήταν «κακά καύσιμα».

South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

Το USS Nimitz επιστρέφει στη ναυτική βάση Kitsap στην Ουάσιγκτον, μετά από ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία. Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στην τελική φάση ανάπτυξής του πριν από τον παροπλισμό.

Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλα αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Το USS Harry S. Truman είχε αντιμετωπίσει σειρά ατυχημάτων στη Μέση Ανατολή χωρίς απώλειες, ενώ τον Δεκέμβριο το καταδρομικό USS Gettysburg κατέρριψε κατά λάθος ένα F/A-18 από το Truman. Επιπλέον, τον Απρίλιο και τον Μάιο άλλα μαχητικά F/A-18 γλίστρησαν από τα καταστρώματα και έπεσαν στη θάλασσα.