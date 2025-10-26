Η Κίνα θα καθυστερήσει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών για ένα χρόνο και θα αγοράσει αμερικανική σόγια

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα πως περιμένει ότι η Κίνα θα επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας σε σημαντικές ποσότητες για αρκετά χρόνια και ότι θα καθυστερήσει για έναν χρόνο το διευρυμένο καθεστώς αδειών για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα το επανεξετάσει, έπειτα από δύο ημέρες εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου αν η Κίνα εντείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και των απαραίτητων τεχνολογιών για την επεξεργασία τους.

«Νομίζω πως το αποφύγαμε αυτό», είπε ο Μπέσεντ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στην εκπομπή “Face the Nation” του τηλεοπτικού δικτύου CBS πως οι αγορές σόγιας θα είναι σημαντικές. Μιλώντας στην εκπομπή “This Week” του ABC, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ ανακοινώσουν μια εμπορική συμφωνία την ερχόμενη Πέμπτη, οι Αμερικανοί καλλιεργητές σόγιας «θα αισθανθούν πολύ ωραία σχετικά με αυτό που συμβαίνει, αυτή την εποχή και τις επόμενες εποχές για αρκετά χρόνια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, με τον Κινέζο ομόλογό του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα.

Ο Μπέσεντ είπε επίσης στο “Face the Nation” πως οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για μεταβίβαση της κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογής βίντεο TikTok στον έλεγχο των ΗΠΑ επιλύθηκαν και ότι ο Τραμπ και ο Σι θα μπορέσουν να «ολοκληρώσουν» τη συναλλαγή την ερχόμενη εβδομάδα.