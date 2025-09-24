Νίκος Χριστοδουλίδης: Σκληρή απάντηση στον Ερντογάν – «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»

O πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ αναφέρθηκε σε όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι ο Ερντογάν κατηγόρησε άλλες χώρες για εγκλήματα, τα οποία η Τουρκία διαπράττει καθημερινά.

«Χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθύνοτητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά. Αυτή είναι επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό. Η παρανομία που πηγάζει από τη χρήση βίας δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δράστης, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το θύμα. Οι πολιτικοί δεν κρίνονται από τα λόγια τους, ΑΛΛΑ από τις ΠΡΑΞΕΙΣ τους. Αυτό είναι που διακρίνει τους πολιτικούς από τους ηγέτες» ανέφερε για να προσθέσει:

«Η Κύπρος έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ένας Αξιόπιστος, Υπεύθυνος εταίρος. Μια χώρα που όχι μόνο «μιλάει», αλλά και «πράττει» με υπευθυνότητα. Και η προτροπή μου σήμερα προς τον κ. Ερντογάν είναι να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο της ευθύνης: Να τερματίσει την κατοχή, μέσω διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση που θα επανενώσει την Κύπρο σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αξίες και τις αρχές του δικαίου της ΕΕ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος».

Αναφερόμενος περαιτέρω στην κυπριακή τραγωδία του ’74 ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή από την Τουρκία εδώ και 51 χρόνια. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν.

Γυναίκες υπέστησαν βιασμό. Πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά καταστράφηκε ανεπανόρθωτα. Η περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου, που κρατείται όμηρος από την Τουρκία, περιμένει τους νόμιμους κατοίκους της να επιστρέψουν, όπως ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που καλούν την Τουρκία να το επιτρέψει. Πολιτική παράνομων εποικισμών με σκοπό την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας. Οικογένειες προσμένουν εδώ και δεκαετίες να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους.

Ως μικρό παιδί εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή, οι εικόνες μητέρων και παιδιών να κλαίνε για τους αγαπημένους τους έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Το σχέδιο των κατακτητών είναι πάντα το ίδιο».