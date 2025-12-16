Νικ Ράινερ: Οι κατηγορίες που ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νάθαν Χόχμαν, ανακοίνωσε δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού εναντίον του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του.

Οι κατηγορίες επιφέρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή θανατικής ποινής. Ο Χόχμαν δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση εάν οι εισαγγελείς θα επιδιώξουν την θανατική ποινή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αντιμετωπίζει επίσης μια ειδική κατηγορία ότι χρησιμοποίησε προσωπικά ένα επικίνδυνο και θανατηφόρο όπλο — δηλαδή ένα μαχαίρι», είπε ο Χόχμαν.