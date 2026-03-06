New York Times: Οι λόγοι πίσω από την καθυστέρηση ανακοίνωσης του Μοτζτάμπα ως νέο Αγιατολάχ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ και γνωστός ως «σκιώδης πρίγκιπας», θεωρείται ο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει τη θέση του νέου Αγιατολάχ στο Ιράν. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times, η ανακοίνωση για τον διάδοχο του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ καθυστερεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να προστατευθεί η ζωή του νέου ηγέτη.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συγκαταλέγεται πλέον στους βασικούς υποψήφιους για την ηγεσία του Ιράν. Ωστόσο, οι ανησυχίες για την ασφάλειά του εντάθηκαν από τη στιγμή που το όνομά του άρχισε να προβάλλεται στα μέσα ενημέρωσης ως πιθανός διάδοχος. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί δημόσιες τοποθετήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με τις οποίες και ο επόμενος ηγέτης της χώρας ενδέχεται να αποτελέσει στόχο επιθέσεων.

Σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους, καθυστερεί η δημόσια ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια του υποψηφίου, έπειτα από σχόλια που έκαναν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για πιθανή στοχοποίηση του προσώπου.

Σε κορυφαίο υποψήφιο για τη θέση έχει αναδειχθεί ο γιος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ωστόσο αυξήθηκαν οι φόβοι για την ασφάλεια του όταν ξεκίνησε να κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης το όνομα του ως πιθανός διάδοχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αυτός δεν θα ήταν αποδεκτός ως νέος ηγέτης και θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί», εάν αναλάβει τον ρόλο, σύμφωνα με τις αναφορές των αξιωματούχων.

Επίσης οι αξιωματούχοι του Ισραήλ έχουν απειλήσει ότι οποιοσδήποτε ηγέτης επιλεγεί από το Ιράν για να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ «θα αποτελεί σαφή στόχο για εξουδετέρωση».

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ονόματα υποψηφίων, η καθυστέρηση στην απόφαση αναδεικνύει τη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει το Ιράν, καθώς η διαδικασία διαδοχής εξελίσσεται εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και εξωτερικών πιέσεων. Αναλυτές εκτιμούν ότι αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιλεγεί τελικά ως νέος ανώτατος ηγέτης, αυτό θα σηματοδοτήσει τη συνέχιση της σκληρής συντηρητικής γραμμής στη διακυβέρνηση της χώρας.