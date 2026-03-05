Τραμπ: Στηρίζω την έναρξη της επίθεσης των Κούρδων στο Ιράν – Θα έχουμε ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Reuters τόνισε ότι υποστηρίζει την έναρξη επίθεσης των Κούρδων στο Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν αυτό, θα ήμουν τα μέγιστα υπέρ», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα παρείχαν ή είχαν προσφέρει αεροπορική κάλυψη για οποιαδήποτε κουρδική επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε πει ότι οι ΗΠΑ θα έχουν ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, κάτι το οποίο επανέλαβε μιλώντας στο Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πολύ νωρίς η διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη, αλλά ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήταν μια απίθανη επιλογή. «Θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επιλογής του ατόμου που θα ηγηθεί του Ιράν στο μέλλον», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν χρειάζεται να γυρίζουμε πίσω κάθε πέντε χρόνια και να το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά… Κάποιον που θα είναι σπουδαίος για τον λαό, σπουδαίος για τη χώρα».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αναδειχθεί ως το φαβορί για να διαδεχθεί τον εκλιπόντα πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έπειτα από χρόνια που αφιέρωσε στη σφυρηλάτηση στενών δεσμών με τους Φρουρούς της Επανάστασης και στην οικοδόμηση επιρροής στο κληρικό κατεστημένο. Ως ισχυρός σκληροπυρηνικός, η επιλογή του θα αποτελούσε μια ισχυρή χειρονομία ανυπακοής.

Τραμπ για την προσφορά βοήθειας της Ουκρανίας λέει: «Θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια»

Το Reuters ρώτησε τον πρόεδρο των Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσφορά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα», είπε ο Τραμπ.

«Λάβαμε ένα αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένη υποστήριξη στην προστασία από (ιρανικά σχεδιασμένα) «σαχέντ» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Έδωσα οδηγίες για την παροχή των απαραίτητων μέσων και την εξασφάλιση της παρουσίας Ουκρανών ειδικών που μπορούν να εγγυηθούν την απαιτούμενη ασφάλεια».