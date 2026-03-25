New York Times: Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν το επόμενο 48ωρο – «Φοβάται» εκεχειρία 30 ημερών

Το Ισραήλ φαίνεται να εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά κρίσιμων υποδομών στο Ιράν, επιδιώκοντας να πλήξει όσο το δυνατόν περισσότερους στρατηγικούς στόχους πριν τυχόν ξεκινήσουν διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πρόσωπα με γνώση των γεγονότων, που επικαλούνται οι New York Times, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι σύντομα ενδέχεται να ανακοινωθούν συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Την Τρίτη (24.03), ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή για επιτάχυνση των επιθέσεων εντός 48 ωρών, με στόχο να πληγούν εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη στρατιωτική και εξοπλιστική βιομηχανία της Τεχεράνης.

Η απόφαση ήρθε μετά την απόκτηση από την ισραηλινή κυβέρνηση αντιγράφου αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το οποίο φέρεται να έχει ήδη διαβιβαστεί στις ιρανικές αρχές.



Τρεις στρατηγικοί στόχοι του Ισραήλ

Η κίνηση αυτή αντανακλά την ανησυχία του Ισραήλ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανακοινώσουν έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, πριν το Τελ Αβίβ προλάβει να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι βασικές επιδιώξεις είναι η εξουδετέρωση της απειλής από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, η αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και η δημιουργία συνθηκών που ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν.

«Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι τρεις στόχοι, δεν θα είναι δυνατό να τερματιστεί ο πόλεμος», δήλωσε ο Μποάζ Μπισμούθ, βουλευτής και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας.

Ανησυχία για το αμερικανικό σχέδιο

Παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις και ορισμένα σημεία παραμένουν ανοιχτά, θεωρήθηκε αρκετά συγκεκριμένο για να προκαλέσει ανησυχία στο Ισραήλ, καθώς δεν διασφαλίζει επαρκώς τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων.

Η εντολή για επιτάχυνση των αεροπορικών επιδρομών δόθηκε σε κλειστή σύσκεψη στο στρατιωτικό αρχηγείο του Τελ Αβίβ, παρουσία κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας και των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.