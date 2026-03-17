New York Times: «Η δολοφονία Λαριτζανί από το Ισραήλ ανοίγει το δρόμο στον στρατό να ενισχύσει τον έλεγχό του στο Ιράν»

Σύγχυση επικρατεί γύρω από την τύχη του Αλί Λαριτζανί, καθώς ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή.

Την ίδια στιγμή, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε μήνυμα που αποδίδεται στον ίδιο, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει επισήμως τον θάνατό του.

Καθοριστικός ρόλος στο ιρανικό σύστημα εξουσίας

Ο Λαριτζανί θεωρούνταν μία από τις πλέον κομβικές προσωπικότητες της ιρανικής ηγεσίας, λειτουργώντας ως σύνδεσμος ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς στρατιωτικούς και τις πιο μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις.

Μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που εξουδετέρωσαν κορυφαία στελέχη της χώρας, είχε αναδειχθεί σε de facto κεντρική μορφή εξουσίας.

Παράλληλα, διατηρούσε την εμπιστοσύνη του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στις πρώτες φάσεις της σύγκρουσης.

Αυξημένες αρμοδιότητες και κρίσιμες αποστολές

Το τελευταίο διάστημα, ο Λαριτζανί είχε αναλάβει διευρυμένο ρόλο, επιβλέποντας την καταστολή των διαδηλώσεων στο εσωτερικό και συντονίζοντας τις διεθνείς επαφές της Τεχεράνης.

Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της χώρας για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και ανήκε στον συντηρητικό χώρο, ο Λαριτζανί είχε τη φήμη πραγματιστή και φέρεται να υποστήριξε την ανάδειξη ενός πιο μετριοπαθούς ηγέτη μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ. Ωστόσο, επικράτησε η επιλογή του γιου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εκτός δημόσιας θέασης.

Ανησυχίες για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση

Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα ιρανικής ασφάλειας Χαμιντρέζα Αζίζι, η πιθανή εξόντωση του Λαριτζανί ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική κυριαρχία στο Ιράν. Όπως σημειώνει, η απουσία του στερεί από το σύστημα μια κρίσιμη μορφή συνεννόησης μεταξύ των ελίτ.

Ο ίδιος εκφράζει προβληματισμό για τη στρατηγική του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η σταδιακή απομάκρυνση πολιτικών προσώπων οδηγεί στην ενίσχυση ακόμη πιο αδιάλλακτων στοιχείων στην ηγεσία.

Δυσοίωνες προοπτικές για την επόμενη ημέρα

Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί αβεβαιότητα για το κατά πόσο η ιρανική ηγεσία θα μπορέσει να επιδείξει ευελιξία ή να αποδεχθεί προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Όπως επισημαίνεται, κάθε απώλεια από την πολιτική ελίτ καθιστά το σύστημα πιο σκληροπυρηνικό, δυσχεραίνοντας τις προοπτικές αποκλιμάκωσης.