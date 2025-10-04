Νετανιάχου: Θα φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα – Η Χαμάς θα αφοπλιστεί, η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμα του αναφέρθηκε στην επιστροφή των ομήρων της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Νετανιάχου το Ισραήλ βρίσκεται «στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος. Δεν είναι ακόμη οριστικό. Εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό».

Ο Νετανιάχου είπε ότι ελπίζει ότι κατά τη διάρκεια της επερχόμενης αργίας του Σουκότ, θα είναι σε θέση να ανακοινώσει ότι όλοι οι όμηροι έχουν επιστραφεί μονομιάς, «ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παραμένουν βαθιά στη Γάζα».

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στέλνει το δικό του μήνυμα στους ανώτερους αξιωματούχους που υποστήριξαν ότι θα ήταν αδύνατο να επιστραφούν όλοι οι όμηροι χωρίς να εγκαταλείψουν εντελώς τη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει ανακτήσει 207 ομήρους μέχρι στιγμής, τονίζει. «Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους», λέει.

Ο Νετανιάχου λέει ότι συντονίστηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε την κατάσταση αμέσως», ενώ τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού προχωρούσαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, η Χαμάς θα απομονωθεί», λέει.

Σε πρώτο στάδιο, λέει, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα ανακατανεμηθούν σε θέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να επιβλέπουν τη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχίζοντας τη σύντομη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, υποστήριξε ότι ο μόνος λόγος που η Χαμάς είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους είναι η στρατιωτική και διπλωματική πίεση.

Απορρίπτει τον ισχυρισμό, τον οποίο, όπως λέει, διατυπώνουν οι επικριτές του, ότι «η Χαμάς ήταν έτοιμη πριν από ένα ή ακόμα και δύο χρόνια να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μας χωρίς πλήρη αποχώρηση [των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων] από τη Γάζα. Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα», λέει. «Αυτό που έφερε την αλλαγή στη στάση της Χαμάς ήταν αποκλειστικά η στρατιωτική και διπλωματική πίεση που ασκήσαμε».

Ο Νετανιάχου είπε στην διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, να κατευθυνθεί στο Κάιρο για να καθορίσει τις «τεχνικές λεπτομέρειες» της απελευθέρωσης των ομήρων.

«Η πρόθεσή μας, και η πρόθεση των Αμερικανών φίλων μας, είναι να θέσουμε τις διαπραγματεύσεις σε λίγες μέρες», λέει ο Νετανιάχου. Σημειώνει ότι ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα ανεχθεί καμία τακτική καθυστέρησης της Χαμάς. Στη δεύτερη φάση της συμφωνίας, λέει ο Νετανιάχου, «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί».

«Θα συμβεί είτε διπλωματικά, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, είτε στρατιωτικά, από εμάς», προειδοποιεί ο Νετανιάχου.

Αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ θα ξεκινήσουν έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο για την απελευθέρωση των ομήρων

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν αύριο Κυριακή έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθ’ οδόν ώστε αύριο και την Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.