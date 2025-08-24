Νετανιάχου: «Όποιος μας επιτεθεί, θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα» (βίντεο)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρακολούθησε από το κέντρο διοίκησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο Τελ Αβίβ τις αεροπορικές επιχειρήσεις της χώρας του κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Σε δηλώσεις του τόνισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει όποιον επιχειρεί ή προετοιμάζεται να επιτεθεί στη χώρα. «Όποιος μας επιτίθεται, θα τον χτυπήσουμε. Όποιος σχεδιάζει να μας επιτεθεί, θα τον χτυπήσουμε. Η περιοχή γνωρίζει πλέον τη δύναμη και την αποφασιστικότητά μας», υπογράμμισε.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το «τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει βαρύ τίμημα για την επιθετικότητα κατά του Ισραήλ».

חיל האוויר שלנו תקף בלב צנעא



מי שפוגע בישראל משלם וישלם מחיר כבד. עוצמתנו ונחישותנו ברורות לכולם. pic.twitter.com/iSbEPARxz0— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 24, 2025

Λίγο μετά, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στρατιωτικό συγκρότημα στη Σαναά, περιλαμβανομένου του προεδρικού μεγάρου, καθώς και δεξαμενές καυσίμων και δύο σταθμούς ηλεκτροδότησης.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Κατς ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν να εφαρμόζουν αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό, πλήττοντας υποδομές που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες των Χούθι, ενώ για κάθε πύραυλο που εκτοξεύεται κατά του Ισραήλ, οι Χούθι θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα.