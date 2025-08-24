Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Iσραηλινά πλήγματα στη Σαναά: Στόχος οι Χούθι στην Υεμένη (βίντεο)

Η επίθεση έρχεται μία εβδομάδα μετά τα πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

Iσραηλινά πλήγματα στη Σαναά: Στόχος οι Χούθι στην Υεμένη (βίντεο)
EPA
DEBATER NEWSROOM

Οι Χούθι στην Υεμένη δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, η πιο πρόσφατη μέχρι τώρα κατά αυτών των φιλοϊρανών ανταρτών που έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

“Ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά”, έγραψε το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al-Massirah, στην πλατφόρμα X, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο πρακτορείο Ρόιτερς, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

