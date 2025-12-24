Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε βομβαρδιστικό πάνω από το Ιράν – Το AI βίντεο από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ

Θέλησε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα

Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε βομβαρδιστικό πάνω από το Ιράν – Το AI βίντεο από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ
DEBATER NEWSROOM

Τα βλέμματα πάνω του φαίνεται πως θέλησε να τραβήξει για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Και αυτό γιατί το Γραφείο του έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο στα social media όπου διακρίνεται ο ίδιος μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πιλοτάρουν ένα βομβαρδιστικό B-2 και να πετούν πάνω από το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ