Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε βομβαρδιστικό πάνω από το Ιράν – Το AI βίντεο από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ
Θέλησε να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα
Τα βλέμματα πάνω του φαίνεται πως θέλησε να τραβήξει για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Και αυτό γιατί το Γραφείο του έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο στα social media όπου διακρίνεται ο ίδιος μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πιλοτάρουν ένα βομβαρδιστικό B-2 και να πετούν πάνω από το Ιράν.
Δείτε το βίντεο
