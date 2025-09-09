Νετανιάχου: Η επίθεση στο Κατάρ ήταν 100% ισραηλινή επιχείρηση

Θέση για την επίθεση του Ισραήλ σε κτίριο στην Ντόχα του Κατάρ όπου βρίσκονταν οι ηγέτες της Χαμάς πήρε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του γραφείου του που αναρτήθηκε στην αγγλική γλώσσα αναφέρει μεταξύ άλλων πως «το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των κορυφαίων αρχηγών της τρομοκρατίας της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», γράφει το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Prime Minister's Office:



Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility.— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025

«Το Ισραήλ το ξεκίνησε, το διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για το σχεδιαζόμενο πλήγμα και έδωσε την άδειά του.

Πριν από δύο ημέρες, ο Τραμπ εξέδωσε μια «τελευταία προειδοποίηση» προς τη Χαμάς.

«Έχω προειδοποιήσει τη Χαμάς για τις συνέπειες της μη αποδοχής», έγραψε ο Τραμπ στην ιστοσελίδα του Truth Social. «Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!».