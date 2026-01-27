Νετανιάχου: Αν το Ιράν μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε με πρωτοφανή ισχύ

Προειδοποίηση στην Τεχεράνη απηύθυνε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας πως το Ισραήλ θα πλήξει το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον του.

«Είναι αλήθεια πως ο ιρανικός άξονας προσπαθεί να ανακάμψει, αλλά δεν θα του επιτρέψουμε να τα καταφέρει», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Εάν το Ιράν κάνει το μεγάλο λάθος να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ, θα ανταποδώσουμε με ισχύ που όμοιά της το Ιράν δεν έχει δει ποτέ», δήλωσε.