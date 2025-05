Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πήρε θέση για το πυραυλικό χτύπημα των Χούθι στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν».

Συγκεκριμένα, με μήνυμα του προς τον λαό του Ισραήλ ανέφερε πως οι επιθέσεις προς τους Χούθι θα αυξηθούν τις επόμενες ημέρες.

«Έχουμε ενεργήσει εναντίον τους στο παρελθόν και θα ενεργήσουμε εναντίον τους ξανά στο μέλλον. Δεν είναι κάτι που γίνεται μονομιάς – αλλά θα υπάρξουν χτυπήματα», είπε.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στις επιχείρησεις των Ισραηλινών στην Γάζα, λέγοντας ότι «οι σφοδρές μάχες» συνεχίζονται, ενώ ανανέωσε την υπόσχεσή του να εκδιώξει πλήρως τη Χαμάς από τον θύλακα.

«Δυστυχώς, μόλις χάσαμε δύο ακόμη στρατιώτες», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις απώλειες που αναφέρθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από τη Ράφα.

«Εκτελούμε ένα σχέδιο για την επίτευξη αποφασιστικής νίκης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνέλθει σήμερα για να εξετάσει μια νέα πρόταση μάχης.

«Είμαστε επικεντρωμένοι σε δύο αποστολές: πρώτον, να φέρουμε τους ομήρους μας στην πατρίδα τους· δεύτερον, να νικήσουμε τη Χαμάς. Δεν θα μείνει καμία Χαμάς εκεί. Οι άνθρωποι πρέπει να το καταλάβουν αυτό», είπε.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει σήμερα στις 19:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), δήλωσε κυβερνητική πηγή χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις για την ημερήσια διάταξη.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ είχαν αναφερθεί χθες, Σάββατο, σε σύγκληση του οργάνου, που λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, προκειμένου να εγκρίνει σχέδιο για επέκταση της στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα. Το όργανο συγκαλείται επίσης αφότου το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν τέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης για την οποία ο υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς υποσχέθηκε αντίποινα «επτά φορές πιο ισχυρά».

