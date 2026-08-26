Νεπάλ: Στους 160 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες – Εκατοντάδες αγνοούμενοι

Σε τουλάχιστον 160 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την παραμεθόρια περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Αρχών, η αστυνομία του Νεπάλ έχει ανασύρει 157 σορούς, ενώ στην περιοχή Γκιρόνγκ του Θιβέτ έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη τρεις θάνατοι.

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Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ανακοινώσει ότι 403 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους 341 ξένοι υπήκοοι. Στην κινεζική πλευρά, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 265 αγνοουμένους στο Θιβέτ.

Οι αριθμοί αυτοί καταγράφονται χωριστά από τις Αρχές των δύο περιοχών και ενδέχεται να μεταβληθούν καθώς προχωρά η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο εντοπισμός ταξιδιωτών.

Κάτοικοι παρακολουθούν τα ορμητικά νερά να σαρώνουν την περιοχή Τρισούλι Μπαζάρ, στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου 2026. Πηγή: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Εκατοντάδες ξένοι ταξιδιώτες ανάμεσα στους αγνοουμένους

Πολλοί από τους αγνοουμένους βρίσκονταν στην περιοχή για θρησκευτικό προσκύνημα ή τουρισμό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ταξιδιώτες από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βρετανία, τον Καναδά και άλλες χώρες.

Δεκάδες Ινδοί ταξίδευαν προς το ιερό όρος Καϊλάς, στο Θιβέτ, το οποίο αποτελεί σημαντικό τόπο προσκυνήματος για τους Ινδουιστές. Άλλοι βρίσκονταν στην περιοχή της λίμνης Γκοσαϊκούντα, στο Νεπάλ, ενόψει τοπικής θρησκευτικής γιορτής.

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Κάτοικοι συγκεντρώνονται έξω από νοσοκομείο στην περιοχή Τρισούλι Μπαζάρ, στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ, μετά τις φονικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου 2026. Πηγή: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Στους αγνοουμένους συγκαταλέγονται επίσης κάτοικοι, εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα, αστυνομικοί και μέλη συνεργείων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

Η κατάρρευση του παγετώνα

Οι πρώτες επιστημονικές αναλύσεις δείχνουν ότι η αιφνίδια πλημμύρα πιθανότατα προκλήθηκε από την κατάρρευση μεγάλου τμήματος παγετώνα.

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Ελικόπτερο προσγειώνεται μεταφέροντας τραυματισμένους κατοίκους στην περιοχή Τρισούλι Μπαζάρ, στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Πηγή: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Δορυφορικές εικόνες του Planet Labs, οι οποίες εξετάστηκαν από επιστήμονες και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καταγράφουν την αποκόλληση του χαμηλότερου τμήματος ενός παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων.

Η μάζα πάγου έπεσε στον πυθμένα της κοιλάδας, περίπου 1.200 μέτρα χαμηλότερα, παρασύροντας μεγάλες ποσότητες βράχων, λάσπης και ιζημάτων.

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Η κατολίσθηση δημιούργησε ένα εξαιρετικά ισχυρό κύμα, το οποίο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο ποτάμιο σύστημα, σαρώνοντας οικισμούς, δρόμους, γέφυρες και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE – MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.



🛘 En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 26, 2026

Ο Βίκραμ Γκούπτα, καθηγητής τεχνικής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Sikkim της Ινδίας, ανέφερε ότι οι δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν την κατάρρευση σημαντικού τμήματος του μετώπου του παγετώνα.

Κατά την εκτίμησή του, η μάζα του πάγου παρέσυρε ή ενσωμάτωσε τεράστιες ποσότητες βράχων και ιζημάτων, πολλαπλασιάζοντας την καταστροφική δύναμη του φαινομένου.

Άνοδος της στάθμης κατά εννέα μέτρα σε μισή ώρα

Το International Centre for Integrated Mountain Development ανέφερε ότι η χιονοστιβάδα πάγου και βράχων προκάλεσε ένα ορμητικό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων.

Το κύμα κινήθηκε μέσω των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι, παρασύροντας ό,τι συναντούσε στην πορεία του.

Στην περιοχή Γκαλτσί, η στάθμη του ποταμού φέρεται να αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε μόλις 30 λεπτά, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους κατοίκους.

Οι Αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες σε αρκετές περιοχές να απομακρυνθούν από τις όχθες των ποταμών Μπότε Κόσι, Τρισούλι και Ναραγιάνι, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας πλημμύρας. Διασώστες μετακινούνται με εκσκαφέα στο χωριό Ντεβιγκάτ, στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Πηγή: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Η εικόνα πριν και μετά την καταστροφή

Οι δορυφορικές φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Περιοχές που πριν καλύπτονταν από πυκνή βλάστηση εμφανίζονται πλέον θαμμένες κάτω από τεράστιους όγκους λάσπης, βράχων και συντριμμιών.

Δρόμοι έχουν εξαφανιστεί, γέφυρες έχουν καταρρεύσει και κτίρια έχουν παρασυρθεί ή θαφτεί. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις στη Ράσουα, μια ορεινή περιφέρεια με περίπου 50.000 κατοίκους.

Η καταστροφή έχει αποκλείσει ολόκληρες κοινότητες, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των διασωστών. Η λάσπη, οι κατεστραμμένοι δρόμοι και η υψηλή στάθμη των ποταμών περιορίζουν τη δυνατότητα προσέγγισης ακόμη και με ελικόπτερα.

🇳🇵The sheer scale of the flash flood in Nepal is INSANE!!



And this is from above the clouds



People didn't stand a chance



Writers: Daniyal, Ianpic.twitter.com/PQdDa7bxwU— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2026

Οι υψηλές θερμοκρασίες πριν από την καταστροφή

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, επισήμανε ότι οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν σημαντική απώλεια χιονιού μέσα στο 24ωρο που προηγήθηκε της καταστροφής.

Παγετώνες που εμφανίζονταν καλυμμένοι από χιόνι την προηγούμενη ημέρα είχαν μείνει σε μεγάλο βαθμό με γυμνό πάγο.

Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τον επιστήμονα, παραπέμπει σε πιθανή επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, απαιτείται η εξέταση των δεδομένων από τους τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς προτού εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Τα ορμητικά νερά σαρώνουν την περιοχή Τρισούλι Μπαζάρ, στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς και υποδομές. Πηγή: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Το σενάριο του σεισμού

Αξιωματούχοι του Νεπάλ ανέφεραν αρχικά ότι μία σεισμική δόνηση που φέρεται να σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από την πλημμύρα θα μπορούσε να είχε προκαλέσει την κατάρρευση.

Νεότερη ανάλυση της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει την καταγραφή σεισμού πριν από το φαινόμενο.

Κατά συνέπεια, η σύνδεση της καταστροφής με σεισμική δραστηριότητα παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Οι επιστήμονες εξετάζουν συνδυαστικά την απότομη τήξη του χιονιού, την αστάθεια του παγετώνα, τη μορφολογία της περιοχής και πιθανές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Διασώστες μεταφέρουν ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε από μονάδα φροντίδας στο Ντεβιγκάτ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ. Πηγή: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Οι παγετώνες του Νεπάλ υποχωρούν

Τα Ηνωμένα Έθνη είχαν προειδοποιήσει από το 2023 ότι τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχασαν σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε διάστημα 30 ετών.

Οι παγετώνες της χώρας έλιωναν την τελευταία δεκαετία με ρυθμό κατά 65% ταχύτερο σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη.

Η ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαΐων θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή. Η αύξηση της θερμοκρασίας αποσταθεροποιεί παγετώνες και παγωμένες πλαγιές, ενώ ενισχύει τον κίνδυνο απότομων πλημμυρών, χιονοστιβάδων και κατολισθήσεων.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι απαιτείται ειδική έρευνα για να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος της κλιματικής αλλαγής στη συγκεκριμένη καταστροφή. Η μακροχρόνια υποχώρηση των παγετώνων, όμως, αυξάνει συνολικά την έκθεση των ορεινών κοινοτήτων σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Διασώστης περπατά σε έκταση καλυμμένη από λάσπη στο χωριό Ντεβιγκάτ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ. Πηγή: EPA/NARENDRA SHRESTHA

Συνεχίζεται η μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων

Σωστικά συνεργεία, στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαριά μηχανήματα όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Η Κίνα έχει αναπτύξει εκατοντάδες διασώστες στην πλευρά του Θιβέτ, ενώ χώρες όπως η Ινδία έχουν προσφέρει βοήθεια στο Νεπάλ.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, καθώς πολλές περιοχές παραμένουν αποκομμένες και εκατοντάδες οικογένειες περιμένουν πληροφορίες για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός και ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και ταυτοποίησης.