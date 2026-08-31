Πυροσβεστική: Αντιμετωπίστηκαν 57 πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο – Τέσσερις συλλήψεις σε Χανιά και Αιτωλοακαρνανία

Σε Επιφυλακή ήταν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας το Σαββατοκύριακο και αντιμετωπίστηκαν συνολικά 57 αγροτοδασικές πυρκαγιές υπό δυσμενείς συνθήκες, αφού, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, επικράτησε Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε:

Κρήτη και

Νότιο Αιγαίο καθώς και

πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε:

πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε: Αττική

Στερεά Ελλάδα

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και

Πελοποννήσο

Αλλά και χθές, Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, οι δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα δεδομένου του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε:

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Βόρειο και Νότιο Αιγαίο καθώς και

Κρήτη

Ταυτόχρονα, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Επικράτειας, προέβησαν στην εξιχνίαση Εμπρησμών είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

Τέσσερις συλλήψεις σε Χανιά και Αιτωλοακαρνανία για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 755 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.255.258,98 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 324 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 287 (88,58%) είναι από αμέλεια και οι 37 (11,42%) από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Ταυτόχρονα, μόνο χθες Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά δέκα πέντε (15) κλήσεις για παροχή βοήθειας σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω αποπροσανατολισμού, τραυματισμού ή εγκλωβισμού ημεδαπών ή αλλοδαπών, σε δύσβατες περιοχές και ενδεικτικά αναφέρονται: στον Όλυμπο Πιερίας, στους Καταρράκτες Νεμούτας Ηλείας, στη Χρύσω Ευρυτανίας, στην Κάρπαθο, στη θέση «Τραγοπήδημα», στο Φαράγγι των Μύλων Ρεθύμνου, στη Ζίτσα Ιωαννίνων, στην Κύμη Ευβοίας και στη Θήρα (Σαντορίνη).

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες στη φύση απαιτούν υπευθυνότητα, κατάλληλη προετοιμασία και ιδιαίτερη προσοχή.

Για την ασφάλειά μας: αξιολογούμε με ρεαλισμό τη φυσική μας κατάσταση και δεν υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας, διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ανάλογα με τη δραστηριότητα, τη διαδρομή και τις συνθήκες που επικρατούν, ενημερωνόμαστε εγκαίρως για την πρόγνωση του καιρού και ακολουθούμε τις σχετικές προειδοποιήσεις και οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, ενημερώνουμε συγγενείς ή φίλους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουμε, καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα επιστροφής μας.

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Η σωστή προετοιμασία, η προνοητικότητα και η τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας μπορούν να αποτρέψουν δυσάρεστα περιστατικά και, όταν απαιτηθεί, να συμβάλουν στον ταχύτερο εντοπισμό και στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας.