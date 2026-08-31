Αργυρούπολη: Προσπάθησαν να βάλουν 46χρονο σε αυτοκίνητο και τον πυροβόλησαν

Με διαμπερές τραύμα στον ώμο νοσηλεύεται στο Τζάνειο από τα ξημερώματα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου ένας 46χρονος άνδρας, ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, τέσσερις άγνωστοι προσπάθησαν με το ζόρι να τον βάλουν σε αυτοκίνητο, στην οδό Γραβιάς στην Αργυρούπολη, πυροβολώντας τον στον ώμο όταν πήγε να διαφύγει.

