Αργυρούπολη: Προσπάθησαν να βάλουν 46χρονο σε αυτοκίνητο και τον πυροβόλησαν
Ο άνδρας νοσηλεύεται στο Τζάνειο με τραύμα στον ώμο
Με διαμπερές τραύμα στον ώμο νοσηλεύεται στο Τζάνειο από τα ξημερώματα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου ένας 46χρονος άνδρας, ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Όπως υποστήριξε ο ίδιος, τέσσερις άγνωστοι προσπάθησαν με το ζόρι να τον βάλουν σε αυτοκίνητο, στην οδό Γραβιάς στην Αργυρούπολη, πυροβολώντας τον στον ώμο όταν πήγε να διαφύγει.
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