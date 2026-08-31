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ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Προσπάθησαν να βάλουν 46χρονο σε αυτοκίνητο και τον πυροβόλησαν

Ο άνδρας νοσηλεύεται στο Τζάνειο με τραύμα στον ώμο

Αργυρούπολη: Προσπάθησαν να βάλουν 46χρονο σε αυτοκίνητο και τον πυροβόλησαν
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Με διαμπερές τραύμα στον ώμο νοσηλεύεται στο Τζάνειο από τα ξημερώματα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου ένας 46χρονος άνδρας, ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, τέσσερις άγνωστοι προσπάθησαν με το ζόρι να τον βάλουν σε αυτοκίνητο, στην οδό Γραβιάς στην Αργυρούπολη, πυροβολώντας τον στον ώμο όταν πήγε να διαφύγει.

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