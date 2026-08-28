Νεπάλ: Τουλάχιστον 469 οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα – Χιλιάδες οι αγνοούμενοι (βίντεο)
Φόβοι για νέες πλημμύρες
Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.
Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.
Η περιφέρεια Τσιτουάν κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, με 137 πτώματα να έχουν ανακτηθεί, ακολουθούμενη από την περιοχή Ναβαλπαράσι Ιστ με 87. Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές Dhading, Gorkha, Nuwakot, Tanahun, Nawalparasi West και Rasuwa.
Flash Flood Nepal China Border!#Nepal में हजारों लोग बे घर हो गए पहाड़ो में रहने को मजबूर हैं इनका दुःख कोई नहीं समझ सकता।
Pray 🤲 for नेपाल 🙏 pic.twitter.com/OsWWoBqL74— The Voice (@thevoicenm) August 27, 2026
Συνολικά 8.348 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης διάσωσης και παροχής βοήθειας. Συνολίκά 18 αστυνομικοί παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης για τους αγνοούμενους.
Nepal flood Update –
नेपाली सेना ने त्रिशूली जलविद्युत सुरंग में फंसे करीब 350 लोगों को जिंदा बचाया। माना जा रहा है कि अभी करीब 100 लोग सुरंग के अंदर ही फंसे हुए हैं। बचाव राहत अभियान जारी है। pic.twitter.com/6UUm1icsCf— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 28, 2026
Ομάδες διάσωσης και στρατιωτικά ελικόπτερα αναζητούν εκατοντάδες αγνοούμενους κατά μήκος των ορεινών συνόρων Νεπάλ-Κίνας, όπου ο θανατηφόρος χείμαρρος νερού και λάσπης σε ύψος αρκετών ορόφων σάρωσε κοινότητες μετά την κατάρρευση ενός παγετώνα.
People were standing on a house balcony when a devastating flash flood suddenly struck the Nepal–Tibet border region. With floodwaters surrounding them, there was no clear way out pic.twitter.com/XtjWOdgIYsΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Surajit (@surajit_ghosh2) August 28, 2026
Επιστήμονες που έχουν μελετήσει δορυφορικές εικόνες ανέφεραν ότι το βραχώδες υπόστρωμα κάτω από έναν παγετώνα στην περιοχή των Ιμαλαΐων είχε καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί του ένα μέρος του παγετώνα. Τα βράχια και το λιωμένο νερό φούσκωσαν τα ποτάμια στις κοιλάδες από κάτω, προκαλώντας τον χείμαρρο νερού που κατά καιρούς έφτανε σε ύψος αρκετών ορόφων και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.
Εκατοντάδες έχουν ήδη διασωθεί, ανέφεραν οι αρχές του Νεπάλ, και δεκάδες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στην πρωτεύουσα, Κατμαντού. Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και ξένοι από πολλές χώρες, πολλοί από τους οποίους ήταν πεζοπόροι και προσκυνητές.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
🇳🇵 Disaster in Nepal..⚠️🚨— sustainme.in® (@sustainme_in) August 27, 2026
New Released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake.#Nepal #NepalFlooding #Floods #Rasuwa #flasfloods #NepalFloods… pic.twitter.com/3Ofw8n7OBA
Ο Ρατζάν Ταμάνγκ, ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νέα Υόρκη, είπε ότι έμαθε από την οικογένειά του στο Κατμαντού ότι η μητέρα και η αδερφή του ήταν μεταξύ εκείνων που πέθαναν, ενώ πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι αγνοούνται. «Η οικογένειά μου μόλις ξυπνούσε και δεν είχε λάβει καμία πληροφορία, και ξαφνικά ήρθε αυτή η πλημμύρα. Κάποιοι από αυτούς αγνοούνται, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους και μόνο λίγοι είναι ζωντανοί», δήλωσε στο Associated Press μετά από αγρυπνία στη Νέα Υόρκη.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βίντεο που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου από την καταστροφή έδειχναν ανθρώπους να τρέχουν πριν τα νερά της πλημμύρας τους «καταπιούν» και ξεβράσουν κτίρια και γέφυρες.
Εικόνες έδειχναν κτίρια και δρόμους στην πληγείσα από τις καταστροφές περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ καλυμμένα με λάσπη, συντρίμμια να κρέμονται από δέντρα και άναυδους επιζώντες να είναι καλυμμένοι με λάσπη. Στην επαρχία Σιγκάτσε του Θιβέτ, ένας δρόμος δύο λωρίδων που εκτεινόταν κατά μήκος ενός ποταμού είχε θαφτεί ολοσχερώς.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αεροφωτογραφίες έδειξαν επίσης ότι μια λίμνη είχε σχηματιστεί και επεκταθεί στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανό σπάσιμο του φράγματος.
Φόβοι για νέες πλημμύρες
Το Πεκίνο εξέδωσε συναγερμό «Επίπεδου IV» στα σύνορα Θιβέτ-Νεπάλ, προειδοποιώντας ότι μια λίμνη-φράγμα που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπης της Τετάρτης, στη συμβολή δύο ποταμών, αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο να υπερχειλίσει και να πλημμυρίσει τις κοντινές περιοχές.
Το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ, προειδοποιώντας για απειλή που θέτει η λίμνη-φράγμα, η οποία σχηματίστηκε κοντά στη συμβολή των ποταμών Chhochen Khola και Purepu Tsangpo. Αυτά τα ποτάμια πηγάζουν από το Θιβέτ και εκβάλλουν στο Νεπάλ ως μέρος του ποταμού Bhote Koshi.
Το Πεκίνο δήλωσε ότι η λίμνη έχει συσσωρεύσει περίπου δύο εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μέχρι το πρωί της Πέμπτης και, εν μέσω συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων στην περιοχή, οι εισροές στη λίμνη θα μπορούσαν να φτάσουν τα τρία εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με κίνδυνο παραβίασης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Πρόκειται για μια διαρροή που θα μπορούσε να στείλει τα νερά της πλημμύρας προς τα κάτω και ενδεχομένως να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές σε περιοχές όπως το λιμάνι Gyirong στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ και αλλού προς τα κάτω. Το σύστημα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης της Κίνας για φυσικές καταστροφές έχει τέσσερα επίπεδα, με το Επίπεδο Ι να είναι το υψηλότερο και το Επίπεδο IV το χαμηλότερο.
Οι καταπράσινες κοιλάδες της οροσειράς των Ιμαλαΐων — όπου βρίσκονται πολλές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου και οι εναπομείναντες παγετώνες — είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πλημμύρες και κατολισθήσεις. Το λιώσιμο των παγετώνων έχει γίνει πιο συχνό λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.
πηγή στην Google
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