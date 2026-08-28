Νεπάλ: Τουλάχιστον 469 οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα – Χιλιάδες οι αγνοούμενοι (βίντεο)

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε προχθές Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας σήμερα.

Οι κινεζικές αρχές από τη δική τους πλευρά έχουν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, που σημαίνει ότι ο ακόμη προκαταρκτικός απολογισμός της καταστροφής είναι τουλάχιστον 472 νεκροί και πάνω από 1.400 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.

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Η περιφέρεια Τσιτουάν κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, με 137 πτώματα να έχουν ανακτηθεί, ακολουθούμενη από την περιοχή Ναβαλπαράσι Ιστ με 87. Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές Dhading, Gorkha, Nuwakot, Tanahun, Nawalparasi West και Rasuwa.

Flash Flood Nepal China Border!#Nepal में हजारों लोग बे घर हो गए पहाड़ो में रहने को मजबूर हैं इनका दुःख कोई नहीं समझ सकता।



Pray 🤲 for नेपाल 🙏 pic.twitter.com/OsWWoBqL74— The Voice (@thevoicenm) August 27, 2026

Συνολικά 8.348 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης διάσωσης και παροχής βοήθειας. Συνολίκά 18 αστυνομικοί παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης για τους αγνοούμενους.

Nepal flood Update –

नेपाली सेना ने त्रिशूली जलविद्युत सुरंग में फंसे करीब 350 लोगों को जिंदा बचाया। माना जा रहा है कि अभी करीब 100 लोग सुरंग के अंदर ही फंसे हुए हैं। बचाव राहत अभियान जारी है। pic.twitter.com/6UUm1icsCf— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 28, 2026

Ομάδες διάσωσης και στρατιωτικά ελικόπτερα αναζητούν εκατοντάδες αγνοούμενους κατά μήκος των ορεινών συνόρων Νεπάλ-Κίνας, όπου ο θανατηφόρος χείμαρρος νερού και λάσπης σε ύψος αρκετών ορόφων σάρωσε κοινότητες μετά την κατάρρευση ενός παγετώνα.

People were standing on a house balcony when a devastating flash flood suddenly struck the Nepal–Tibet border region. With floodwaters surrounding them, there was no clear way out pic.twitter.com/XtjWOdgIYs ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 28, 2026

Επιστήμονες που έχουν μελετήσει δορυφορικές εικόνες ανέφεραν ότι το βραχώδες υπόστρωμα κάτω από έναν παγετώνα στην περιοχή των Ιμαλαΐων είχε καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί του ένα μέρος του παγετώνα. Τα βράχια και το λιωμένο νερό φούσκωσαν τα ποτάμια στις κοιλάδες από κάτω, προκαλώντας τον χείμαρρο νερού που κατά καιρούς έφτανε σε ύψος αρκετών ορόφων και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.