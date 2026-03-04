Νέος γύρος επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αναφορές πως υπήρξαν βομβαρδισμοί και στη Συρία

H Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν και την Τεχεράνη να απαντάει με χτυπήματα σε διάφορες περιοχές.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης 4/3 ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε έναν νέο γύρο επιθέσεων «με στόχο στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς σε όλη την Τεχεράνη», ανέφερε σε σύντομη ενημέρωση στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, πρόκειται για το 11ο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη από την έναρξη της σύγκρουσης και το δεύτερο σήμερα.

Συρία: Αναφορές για ισραηλινή επίθεση και βομβαρδισμούς στα νότια

Ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να βομβάρδισαν μια περιοχή ανάμεσα στα χωριά Τζάμλα και Σαϊσούν στη λεκάνη Γιαρμούκ, στη νότια επαρχία Νταράα της Συρίας, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Νωρίτερα σήμερα, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης εισβολή στην περιοχή Wadi al-Raqad στη δυτική επαρχία της Νταράα, με επτά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να εισέρχονται στην περιοχή και να δημιουργούν σημείο ελέγχου.

Η έκθεση πρόσθεσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν κατά μήκος του δρόμου από την πύλη μέχρι την είσοδο του Wadi al-Raqad, απέναντι από τις πόλεις Jamla και Saisoun.

Ξεχωριστά, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν δύο άτομα από το χωριό Κόντρα στην ύπαιθρο της νότιας Κουνέιτρα.

Ιράκ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράκ το συντομότερο δυνατόν, με μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται. Εάν μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος (του Ιράκ) με ασφαλή τρόπο, πρέπει να το κάνουν τώρα», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ηλεκτρισμού της χώρας έκανε λόγο για «πλήρες μπλακάουτ» στο ηλεκτρικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες. Τα αίτια ερευνώνται.

Ισραήλ: Κατέστρεψε γεμισμένους, επανδρωμένους εκτοξευτές πυραύλων σε «εκτεταμένο» κύμα επιθέσεων

Ένα «εκτεταμένο» κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο κεντρικό και δυτικό Ιράν νωρίτερα σήμερα κατέστρεψε δεκάδες ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με τον στρατό.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, ορισμένοι από τους εκτοξευτές πυραύλων ήταν οπλισμένοι για επιθέσεις στο Ισραήλ και χτυπήθηκαν ενώ τους χειρίζονταν Ιρανοί στρατιώτες.

המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות האש וההגנה נמשך: עשרות מערכות טילים בליסטיים והגנה הותקפו היום במערב ובמרכז איראן



חיל האוויר השלים מוקדם יותר היום גל תקיפות נרחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן.



בתקיפות הושמדו עשרות תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים של… pic.twitter.com/JQE0rMMpnw— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026

«Η συνδυασμένη προσπάθεια για περαιτέρω υποβάθμιση των ικανοτήτων πυρός και άμυνας του καθεστώτος συνεχίστηκε από την πρώτη ημέρα της Επιχείρησης «Roaring Lion» για να μειωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο όγκος των πυρών που στρέφονται κατά του Κράτους του Ισραήλ, ενώ παράλληλα επεκτείνεται η αεροπορική υπεροχή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας», αναφέρει ο στρατός.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα που δείχνουν μερικά από τα χτυπήματα.

Λευκός Οίκος: Ο στρατός θα θέσει υπό τον έλεγχό του τον εναέριο χώρο του Ιράν “εντός των προσεχών ωρών”

Ο αμερικανικός στρατός προβλέπει ότι θα θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του τον εναέριο χώρο του Ιράν εντός των επόμενων ωρών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος σήμερα, πέμπτη ημέρα του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης.

«Προβλέπουμε ότι θα κυριαρχήσουμε πλήρως και απολύτως στον εναέριο χώρο του Ιράν εντός των επόμενων ωρών», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Το πρωί, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε, χωρίς να προσδιορίσει τον χρονικό ορίζοντα, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αποκτήσουν «τον πλήρη έλεγχο των ιρανικών ουρανών».

«Θα πετάμε όλη την ημέρα, μέρα και νύχτα, για να βρούμε, να στοχεύσουμε και να καταστρέψουμε τους πυραύλους και τις αμυντικές βιομηχανίες του ιρανικού στρατού», είπε.

Εξάλλου, από την Ιερουσαλήμ, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποστήριξε ότι ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύει το Ιράν προς το Ισραήλ μειώνεται καθημερινά. «Εξουδετερώσαμε περίπου 300 εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων. Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις μας εναντίον αυτών των εκτοξευτήρων και των αποθεμάτων εξηγούν σε μεγάλο βαθμό αυτό που βλέπουμε, ότι μειώνεται καθημερινά ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύονται προς το Ισραήλ», είπε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.