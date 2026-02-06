Σαβάνα Γκάθρι: Άφαντη η μητέρα της διάσημης δημοσιογράφου – Το FBI δίνει αμοιβή για τον εντοπισμό της

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι.

Η ηλικιωμένη αγνοείται για έκτη μέρα, με τις ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ να ανακοινώνουν αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της ή σε συλλήψεις και καταδίκες που σχετίζονται με την εξαφάνισή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, την Πέμπτη 5/2, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου είπε πως «αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι η Νάνσι Γκάθρι βρίσκεται ακόμη κάπου εκεί έξω».

Σύμφωνα με τον σερίφη, οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη αίματος στη βεράντα του σπιτιού της 84χρονης στο Τούσον, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κάμερα του κουδουνιού είχε αποσυνδεθεί λίγο μετά τη 1:45 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το αίμα ανήκε στην ίδια. Μέχρι στιγμής, η έρευνα δεν έχει οδηγήσει σε κάποιον ύποπτο ή πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι η Σαβάνα Γκάθρι ανήρτησε συγκινητικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, αναφερόμενη σε δημοσιεύματα για επιστολή λύτρων. «Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Όμως ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες μπορούν εύκολα να παραποιηθούν. Πρέπει να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε».

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο αδελφός της, Κάμρον Γκάθρι, απηύθυνε έκκληση σε όποιον ενδέχεται να κρατά τη μητέρα τους. «Θέλουμε να ακούσουμε από εσάς», ανέφερε. «Δεν έχουμε λάβει καμία άμεση επικοινωνία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζάνκι δήλωσε ότι σημείωμα λύτρων που διανεμήθηκε στα μέσα ενημέρωσης περιλάμβανε προθεσμία έως τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ, όπως είπε, υπήρχε και δεύτερη απαίτηση με καταληκτική ημερομηνία την ερχόμενη Δευτέρα, σε περίπτωση που δεν γινόταν η μεταφορά χρημάτων..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος, βέβαια, δεν αποκάλυψε αν το σημείωμα ανέφερε τις συνέπειες μη καταβολής των λύτρων.

Οι τοπικές αρχές πάντως, από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνισή της, ανέφεραν ότι στο σημείο υπήρχαν ενδείξεις πως απομακρύνθηκε παρά τη θέλησή της, σε πιθανή υπόθεση απαγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, εισαγγελείς στην Αριζόνα άσκησαν την Πέμπτη δίωξη σε άνδρα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να αποσπάσει λύτρα από την οικογένεια Γκάθρι.