Σαβάνα Γκάθρι: Επέστρεψε στον «αέρα» του NBC μετά την απαγωγή της μητέρας της – «Είναι ωραίο να επιστρέφεις σπίτι σου»

Έπειτα από απουσία δύο μηνών, η Σαβάνα Γκάθρι επέστρεψε στο τηλεοπτικό στούντιο του NBC, μετά την περιπέτεια με την απαγωγή της 84χρονης μητέρας της στην Αριζόνα.

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος επανεμφανίστηκε στη θέση της ως συμπαρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής «Today», από το στούντιο του δικτύου στο Μανχάταν. Η επιστροφή της πραγματοποιήθηκε μετά από διάστημα άνω των δύο μηνών, κατά το οποίο είχε αποσυρθεί από τα καθήκοντά της λόγω της οικογενειακής κρίσης.

Η πρώτη εμφάνιση στον «αέρα»

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Γκάθρι παρουσίασε τους βασικούς τίτλους της επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, αλλά και την αποστολή «Άρτεμις» με προορισμό τη Σελήνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μακρά απουσία της από την εκπομπή.

Συγκινητική υποδοχή στο στούντιο

Η επιστροφή της συνοδεύτηκε από θερμό κλίμα στο πλατό, με την ίδια να δηλώνει χαρούμενη που βρίσκεται ξανά στη θέση της. Ο συμπαρουσιαστής της, Κρεγκ Μέλβιν, την καλωσόρισε δημόσια, εκφράζοντας τη στήριξή του.

Η απαγωγή της μητέρας της

Η τελευταία τηλεοπτική της παρουσία είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο, λίγο πριν την απαγωγή της μητέρας της, Νάνσι Γκάθρι, από την κατοικία της στην Τουσόν της Αριζόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, άγνωστος ένοπλος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, όπως προκύπτει από υλικό καμερών ασφαλείας.

Εκκλήσεις και έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Το προηγούμενο διάστημα, η δημοσιογράφος και τα αδέλφια της προχώρησαν σε δημόσιες εκκλήσεις για την ανεύρεση της μητέρας τους, προσφέροντας χρηματική αμοιβή ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Παρά τις προσπάθειες, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν νεότερα για την τύχη της, ενώ η ίδια η Γκάθρι έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο η μητέρα της να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή, διατηρώντας ωστόσο την ελπίδα για θετική εξέλιξη.