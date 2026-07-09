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Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία – Έκρυβε πλήθος αρχαίων αντικειμένων

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αμφορείς, νομίσματα και περικεφαλαία

Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία – Έκρυβε πλήθος αρχαίων αντικειμένων
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Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη, χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 71χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, καθώς και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικό χώρο του 71χρονου, καθώς και στην οικία του, κατά τις οποίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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  • -4- οξυπύθμενοι αμφορείς, τμήματα αμφορέων,
  • τμήματα αγγείων,
  • τμήμα μυροδοχείου,
  • -3- αρχαία νομίσματα,
  • -9- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με θήκη,
  • μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,
  • -500- ευρώ,
  • περικεφαλαία και
  • ξίφος με τη θήκη του.

Σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, τα ανωτέρω πειστήρια εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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