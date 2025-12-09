Νέο μήνυμα Πούτιν στην Ουκρανία: «Ο πόλεμος θα τελειώσει με την επίτευξη όλων των στόχων»

Νέα μηνύματα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία έστειλε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα φέρει τη σύρραξη «στο λογικό της συμπέρασμα» και στην «επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην πορεία της Μόσχας.

Παράλληλα, επανέλαβε τον ισχυρισμό πως «το Ντονμπάς είναι ρωσικό έδαφος», χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικό γεγονός», ενώ πρόσθεσε ότι τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο ρωσικός στρατός ελέγχει πλήρως ή εν μέρει τις περιοχές Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Χερσώνα, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ, ενώ το 2014 η Μόσχα προχώρησε στην προσάρτηση της Κριμαίας.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS παρουσίασε τα βασικά σημεία των δηλώσεων Πούτιν, μεταξύ των οποίων:

Η Ρωσία, όπως είπε, «αναγκάζεται» να τερματίσει με στρατιωτικά μέσα τον πόλεμο που ξεκίνησε, κατά τον ίδιο, «το Κίεβο εναντίον του λαού του το 2014».

Οι στόχοι των «Στρατηγικών Στρατιωτικών Επιχειρήσεων» θα επιτευχθούν και οι επιχειρήσεις θα ολοκληρωθούν «με τον μόνο λογικό τρόπο».

Τα εδάφη που «επέστρεψαν» στη Ρωσία θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς — σύμφωνα με τον Πούτιν — «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Russian President Putin about Donbas:



"It's important territory, our historical territory, absolutely. Russia was created in such a way that this was always part of Russia; there's no question about that. It's simply a natural thing, a historical fact. And even during the… pic.twitter.com/lUpYFWrpil— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 9, 2025

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι – «Έχεις λίγες μέρες να απαντήσεις στην πρόταση ειρήνης»

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διορία μερικών ημερών για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ, υποστηρίζει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι απάντησε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του προτού να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση. Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα μέσω WhatsApp.

Ζελένσκι: Έτοιμος για εκλογές στην Ουκρανία σε 60 με 90 ημέρες

Πανέτοιμος να διεξάγει εκλογές στην Ουκρανία εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στις ιταλικές εφημερίδες la Repubblica και Il Messaggero ο Ζελένσκι απάντησε στα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ζητώ τώρα από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη ασφάλεια. Αν αυτό γίνει, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη για εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες» ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.