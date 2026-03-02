Νέες επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ – Εκρήξεις σε Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Ντόχα – Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά της Χεζμπολάχ

Στην τρίτη ημέρα εισήλθε η σύγκρουση Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, με το μέτωπο να διευρύνεται από τη Βηρυτό μέχρι τον Περσικό Κόλπο.

Νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα 2/3, εξαπολύθηκαν νέα ιρανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ακούστηκαν εκρήξεις σε Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Ντόχα.

Νωρίτερα, το Ισραήλ βομβάρδισε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και λίγο τα μεσάνυχτα drone χτύπησε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές.

Σειρήνες στο Ισραήλ

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, σειρήνες ηχούν σε όλο το κεντρικό και νότιο Ισραήλ εν μέσω νέας ιρανικής βαλλιστικής πυραυλικής επίθεσης, της πρώτης μετά από οχτώ ώρες από την τελευταία.

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στην Άνω Γαλιλαία με τους IDF να δηλώνουν ότι εργάζονται για την αναχαίτιση των απειλών.

Εκρήξεις σε Ιεραουσαλήμ, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Νταμπι

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, έπειτα από συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων, στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς και στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς τα ιρανικά αντίποινα στους μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζονται.

To CNN μετέδωσε πως ακούστηκαν δύο διαδοχικές εκρήξεις στο Ντουμπάι, μία «τεράστια έκρηξη» στο Άμπου Ντάμπι και δυνατοί κρότοι στη Ντόχα τα ξημερώματα της Δευτέρας. WEST ASIA CRISIS – DOHA



Loud explosions being heard in #Doha , Qatar.



Air Defense systems are fired up and countering incoming Iranian projectiles.#Qatar #IranWar #Iran #MiddleEastConflict https://t.co/tpovZ4TQIP pic.twitter.com/ZzWgddYlwx March 2, 2026

Νέα χτυπήματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι ξεκίνησε νέες επιθέσεις κατά στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Lebanon 🇱🇧: heavy destruction in the village of Bazouriye, caused by intense Israeli strikes which have taken place all over the south of the country this past night and morning pic.twitter.com/QDJPbNPFQY March 2, 2026

Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ και άλλες υποδομές σε διάφορες περιοχές.

Multiple Israeli strikes across Lebanon, including Beirut. I can hear them from my apartment.



It is Ramadan, close to suhour time when people are eating meals before beginning their fast. pic.twitter.com/URblaOrX71 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 2, 2026

Εν τω μεταξύ, δήλωση με την οποία ανακοίνωσε ότι ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε «επιθετική εκστρατειά» εναντίον της Χεζμπολάχ έκανε το πρωί της Δευτέρας ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

«Ξεκινήσαμε μια επιθετική εκστρατεία εναντίον της Χεζμπολάχ. Δεν είμαστε μόνο στην άμυνα, τώρα περνάμε στην επίθεση», δήλωσε κατά τη διάρκεια ανασκόπησης των επιθέσεων με ρουκέτες και drones από τη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για πολλές ημέρες μάχης. Χρειαζόμαστε ισχυρή αμυντική ετοιμότητα και συνεχή επιθετική ετοιμότητα, σε κύματα», κατέληξε ο Ζαμίρ.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε νωρίτερα ότι εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ απ’ άκρου σ’ άκρο του Λιβάνου», μετά τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος εναντίον της ισραηλινής επικράτειας λίγη ώρα νωρίτερα.

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε διαταγή στους κατοίκους κάπου 50 πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας νωρίτερα. BREAKING:



The IDF has urged residents of 53 villages in southern and eastern Lebanon to evacuate their homes for their own safety.



Footage shows traffic chaos on the roads of Beirut. pic.twitter.com/RiENANQec2— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ υποχρεώνουν» τον ισραηλινό στρατό «να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (…) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.

Σειρήνες ηχούν και στο Μπαχρέιν

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν, οι σειρήνες ηχούν σε όλη τη χώρα. Ζητά από τους πολίτες να «διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο». The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place .— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 2, 2026

Πληροφορίες ότι αμερικανικό F-15 καταρρίφθηκε και συνετρίβη στο Κουβέιτ

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ αμερικανικό F-15 καταρρίφθηκε και συνετρίβη στο Κουβέιτ με τον πιλότο να ενεργοποιεί το αλεξίπτωτο ασφαλείας. BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε «εχθρικά drones»

Δυνατοί κρότοι ακούστηκαν στο Κουβέιτ νωρίς το πρωί της Δευτέρας καθώς η αεροπορική άμυνα αναχαίτισε «εχθρικά drones» που πλησίαζαν τη χώρα μέσω «θαλάσσιων διαδρομών», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ κατέρριψαν «τη πλειονότητα» των drones, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Πολιτικής Άμυνας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τις αναχαιτίσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Νέοι βομβαρδισμοί εναντίον βάσης της Κατάεμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ

Η ένοπλη ιρακινή παράταξη Κατάεμπ Χεζμπολάχ, η οποία πρόσκειται στο Ιράν και έχει γίνει επανειλημμένα στόχος από το Σάββατο, όταν άρχισαν οι μαζικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιωτική βάση όπου είναι παρούσα υπέστη νέα πλήγματα.

«Έγιναν τρία πλήγματα στη Τζουρφ αλ Νασρ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην οργάνωση.

Πρόκειται για στρατιωτική βάση που αποτελεί το κυριότερο προπύργιο της Κατάεμπ Χεζμπολάχ.