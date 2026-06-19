Τρελάθηκε ο καιρός στην Γερμανία με 38 βαθμούς και καταρρακτώδεις βροχές

Καύσωνας στην Γερμανία θα οδηγήσει σε θερμοκρασίες άνω των 38 βαθμών κελσίου, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο Μεσόγειο και όχι Βόρεια Ευρώπη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στη δυτική και στη νοτιοδυτική Γερμανία, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται θερμοκρασίες 30-35 βαθμών, με υψηλό επίπεδο υγρασίας. Η υπηρεσία προειδοποιεί σχετικά με την καύσωνα στην Γερμανία για «θερμικό στρες θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία» και συνιστά αύξηση της κατανάλωσης νερού και διατήρηση των εσωτερικών χώρων δροσερών.

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Την ίδια στιγμή, προβλέπονται επίσης βροχές, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι, με ταχύτητες ακόμη και άνω των 100 χλμ/ώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι Γερμανοί Σιδηρόδρομοι (DB) ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι ακυρώθηκαν σχεδόν όλα τα δρομολόγια με τρένα υψηλής ταχύτητας (ICE) μεταξύ Αμβούργου και Ανόβερου και Αμβούργου και Βρέμης, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις και σε άλλα δρομολόγια από τον βορρά. Αιτία των προβλημάτων ήταν κυρίως κεραυνοί που προκάλεσαν βλάβες σε συστήματα σήμανσης.

Οι αρμόδιες κρατιδιακές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του καύσωνα προκειμένου ενδεχομένως να λάβουν μέτρα τόσο για τους χώρους εργασίας όσο και για τα σχολεία, ενώ σε ισχύ είναι μέτρα για ηλικιωμένους και αστέγους.