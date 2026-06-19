ΠΑΟΚ: Τέλος επίσημα ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Δικέφαλος το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6).

Μετά από δύο πρωταθλήματα με τον ΠΑΟΚ και παρότι είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Θεσσαλονικείς.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας.