Νεκρός 23χρονος αγρότης στην Ιταλία – Παγιδεύτηκε σε μηχάνημα

Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10) σε αγροτική περιοχή της Καβριάνα, στην επαρχία Μάντοβα της Ιταλίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος την ώρα που εργαζόταν σε χωράφι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η RAI, ο νεαρός φέρεται να παγιδεύτηκε σε μηχάνημα που χρησιμοποιείται για το τύλιγμα σωλήνων άρδευσης. Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, όμως δεν κατάφεραν οι διασώστες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.’

