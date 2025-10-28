Νεκρός 23χρονος αγρότης στην Ιταλία – Παγιδεύτηκε σε μηχάνημα

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10) σε αγροτική περιοχή της Καβριάνα, στην επαρχία Μάντοβα της Ιταλίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος την ώρα που εργαζόταν σε χωράφι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η RAI, ο νεαρός φέρεται να παγιδεύτηκε σε μηχάνημα που χρησιμοποιείται για το τύλιγμα σωλήνων άρδευσης. Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί.

Resta incastrato nella macchina agricola con cui lavora nel Mantovano: morto Diego Lucchini, 23 anni https://t.co/0dZvKndetv pic.twitter.com/oFWM8Nb5kn— Repubblica Milano (@rep_milano) October 28, 2025

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, όμως δεν κατάφεραν οι διασώστες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.’